Entra en vigor la Zona de Bajas Emisiones de Cádiz: no se sancionará los primeros seis meses

Este día 27 de mayo entra en vigor la Ordenanza Municipal reguladora de la Zona de Bajas Emisiones de Cádiz. Recordemos que durante el primer semestre de implantación no se interpondrá ningún tipo de sanción, una vez finalizado el periodo de prueba, las sanciones por incumplimiento serán de 200 euros. En estos primeros días las 33 cámaras de control estarán encendidas únicamente de forma informativa para la ciudadanía, José Manuel Cossi, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz

Con esta nueva normativa, podrán circular por el casco histórico todos los vehículos con domicilio fiscal en la ciudad, tengan o no etiqueta ambiental. En cuanto a los vehículos de fuera de Cádiz, solo podrán acceder los coches que tengan el distintivo ambiental Cero, Eco o C. Tienen restringido el acceso los de etiqueta B o los que no tengan etiqueta (salvo que se dirijan a un parking público de la zona)