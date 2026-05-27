La obra de teatro ‘El entusiasmo’ de Pablo Remón, este sábado en el Gran Teatro Falla

Este sábado 30 de mayo a las 20 horas vuelve el teatro al Falla con el montaje ‘El Entusiasmo’ de Pablo Remón y con la producción del Centro Dramático Nacional CDN y de Teatro Kamikaze. El elenco está formado por los actores y actrices Francesco Carril, Natalia Hernández, Raúl Prieto y Marina Salas.

‘El entusiasmo’ no pretende descubrir nada nuevo, pero logra algo poco común: que el espectador salga del teatro con la sensación de entenderse mejor. Su filosofía es cercana y su emoción, sincera. El resultado es un espectáculo honesto, lúcido y profundamente humano.

Pablo Remón es dramaturgo, guionista y director. Ha escrito y dirigido las obras La abducción de Luis Guzmán, 40 años de paz, Barbados, etcétera, El tratamiento, Los mariachis, Doña Rosita, anotada, Los farsantes, Barbados en 2022 y Vania x Vania. Sus obras se han estrenado en teatros como el Pavón Kamikaze, el teatro Valle-Inclán o los Teatros del Canal de Madrid, además de participar en el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, en el Grec de Barcelona o en el FIBA de Buenos Aires. Se han traducido al francés, al inglés, al italiano o al polaco, y se han representado en países como Estados Unidos, Argentina, Polonia o Italia. En 2023 dirigió el montaje italiano de Los farsantes, que se estrenó en el Festival Due Mondi, en Spoleto, y que ha hecho más de doscientas representaciones por Italia.

Ha ganado premios como el Lope de Vega o el Jardiel Poncela. Es Premio Nacional de Literatura Dramática en 2021.