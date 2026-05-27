Cultura en Cádiz

La obra de teatro ‘El entusiasmo’ de Pablo Remón, este sábado en el Gran Teatro Falla

El montaje, sobre la crisis de la mediana edad, está producido por el Centro Dramático Nacional y Teatro Kamikaze

Onda Cero Cádiz

Cádiz |

Foto de archivo de la obra 'El entusiasmo'
Foto de archivo de la obra 'El entusiasmo' | @geraldineleloutre

Este sábado 30 de mayo a las 20 horas vuelve el teatro al Falla con el montaje ‘El Entusiasmo’ de Pablo Remón y con la producción del Centro Dramático Nacional CDN y de Teatro Kamikaze. El elenco está formado por los actores y actrices Francesco Carril, Natalia Hernández, Raúl Prieto y Marina Salas.

‘El entusiasmo’ no pretende descubrir nada nuevo, pero logra algo poco común: que el espectador salga del teatro con la sensación de entenderse mejor. Su filosofía es cercana y su emoción, sincera. El resultado es un espectáculo honesto, lúcido y profundamente humano.

Pablo Remón es dramaturgo, guionista y director. Ha escrito y dirigido las obras La abducción de Luis Guzmán, 40 años de paz, Barbados, etcétera, El tratamiento, Los mariachis, Doña Rosita, anotada, Los farsantes, Barbados en 2022 y Vania x Vania. Sus obras se han estrenado en teatros como el Pavón Kamikaze, el teatro Valle-Inclán o los Teatros del Canal de Madrid, además de participar en el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, en el Grec de Barcelona o en el FIBA de Buenos Aires. Se han traducido al francés, al inglés, al italiano o al polaco, y se han representado en países como Estados Unidos, Argentina, Polonia o Italia. En 2023 dirigió el montaje italiano de Los farsantes, que se estrenó en el Festival Due Mondi, en Spoleto, y que ha hecho más de doscientas representaciones por Italia.

Ha ganado premios como el Lope de Vega o el Jardiel Poncela. Es Premio Nacional de Literatura Dramática en 2021.

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