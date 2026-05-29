El Ayuntamiento de Rota ya proyecta el Parque Carboneras, su primer 'ecobarrio'

El Ayuntamiento de Rota da un nuevo paso decisivo en el desarrollo urbanístico del Sector R1, una de las actuaciones más importantes para el crecimiento ordenado y sostenible de la ciudad. Tras la culminación de los trámites urbanísticos, la publicación de los proyectos de urbanización y reparcelación permitirá a la Junta de Compensación iniciar las obras de los nuevos viales y avenidas, así como comenzar los trámites vinculados a las licencias de las futuras edificaciones.

Este ámbito, situado entre la avenida de La Matea, la avenida Juan Pablo II y el entorno de las naves nido, en el Pago de Las Carboneras, dará lugar al futuro Parque Carboneras, concebido como un nuevo ecobarrio para Rota. Se trata de un modelo de desarrollo urbano que apuesta por la calidad de vida, la sostenibilidad, la vivienda y los espacios verdes como ejes principales.

El sector contempla más de 145.000 metros cuadrados de suelo, con una edificabilidad aproximada de 72.000 metros cuadrados, y permitirá la construcción de 726 viviendas, de las cuales 254 serán de protección oficial. Una apuesta que refuerza el compromiso del Gobierno municipal con la creación de vivienda y con facilitar el acceso a un hogar, especialmente a jóvenes y familias que quieren desarrollar su proyecto de vida en Rota.

Además de la creación de nuevas viviendas, el proyecto incluye más de 30.000 metros cuadrados de zonas verdes y jardines públicos, así como unos 39.000 metros cuadrados destinados a equipamientos públicos. También se contempla la creación de nuevas conexiones viarias, recorridos peatonales y carriles bici, favoreciendo una movilidad más sostenible y una mejor integración de esta nueva zona con el resto de la ciudad.