Más aparcamientos tácticos en San Fernando: proyectado San Juan Bosco con 600.000€ de inversión

El Ayuntamiento de San Fernando continúa avanzando en su modelo de ciudad sostenible, accesible y pensada para las personas con la próxima licitación del proyecto de aparcamiento en superficie de la avenida San Juan Bosco, una actuación enmarcada dentro de la estrategia municipal de movilidad sostenible y de construcción de la denominada ciudad de los 15 minutos.

Este modelo urbano, por el que viene apostando el gobierno municipal en los últimos años, persigue una ciudad más amable, saludable y eficiente, donde la ciudadanía pueda acceder caminando o mediante medios de transporte sostenibles a los principales servicios, equipamientos y espacios públicos. Una estrategia que pone el foco en reducir desplazamientos innecesarios, disminuir emisiones contaminantes, recuperar espacio para las personas y favorecer una movilidad más equilibrada y respetuosa con el entorno urbano.

En este contexto, el Ayuntamiento sigue consolidando una red de aparcamientos tácticos distribuidos en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Se trata de espacios de estacionamiento gratuitos situados en zonas exteriores o intermedias que buscan facilitar que vecinos, vecinas y visitantes puedan dejar sus vehículos y desplazarse posteriormente a pie hacia otras zonas comerciales, administrativas o de ocio de la ciudad, favoreciendo así una movilidad más sostenible y una menor presión de tráfico en el centro urbano.

La actuación prevista en la avenida San Juan Bosco representa un nuevo paso dentro de esa estrategia global de ciudad. Para ello hay que retrotraerse a 2024 cuando el Ayuntamiento culminó la adquisición de los terrenos, anteriormente propiedad del Ministerio de Defensa, mediante una operación de compraventa que permitió incorporar al patrimonio municipal una parcela situada entre las calles San Vicente y San Nicolás.