Más de 1.400 escolares de San Fernando tienen su primera experiencia en el teatro con 'Mi primera vez en el teatro'

El Ayuntamiento de San Fernando ha puesto en marcha una nueva edición de ‘Mi primera vez en el teatro’, una propuesta educativa y cultural que está recibiendo una gran acogida y que permitirá a más de 1.400 alumnos y alumnas de 3º y 4º de Primaria de la ciudad disfrutar gratuitamente de su primer contacto con las artes escénicas en este emblemático espacio cultural.

La alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, ha asistido al inicio de la iniciativa junto a la concejala de Cultura, Pepa Pacheco, y a la directora de la compañía Factoría Teatro, Salomé Flor. Durante el acto, Cavada ha destacado el valor de este proyecto cultural y educativo. “Este es un proyecto cultural, educativo y lleno de valores que permite a los niños iniciarse en el amor hacia el teatro y hacia las artes escénicas. En muchos casos pueden comprobar por primera vez qué se siente al ir al teatro, pero sobre todo supone una importante tarea de acercamiento y conocimiento de la cultura”, ha señalado la alcaldesa.

La iniciativa contempla además el transporte gratuito para los centros educativos, facilitando así el desplazamiento del alumnado desde los colegios más alejados del teatro. “Ahora hablaba con los alumnos y alumnas del CEIP Constitución que han venido en autobús hasta el teatro”, ha comentado Cavada, quien ha definido esta experiencia como “una apuesta clara” para que, cuando crezcan, “sigan viniendo a disfrutar del teatro y de la cultura”.

Por su parte, la directora de la compañía ha agradecido el esfuerzo del Ayuntamiento por impulsar esta iniciativa, subrayando que “es muy importante que se desarrollen proyectos así, que acerquen el teatro a todos los niños y que formen parte de la programación escolar”. Asimismo, ha destacado el entusiasmo con el que el profesorado ha acogido esta propuesta.