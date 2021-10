La V Marcha Rosa en Los Toruños vuelve este domingo

El responsable de la delegación de Bienestar Social de Diputación, David de la Encina, y la presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer ‘Bahía’, Yolanda Beláustegui, junto a las también miembros de la entidad Carmen Correa y María José Moreno, han presentado en rueda de prensa la ‘V Marcha Rosa en Los Toruños’, un evento solidario cuyo fin es recaudar fondos destinados a la investigación contra el cáncer. De la Encina ha expresado su admiración y agradecimiento hacia el colectivo organizador, así como a las mujeres que lo integran, por el “afecto” y “cariño de familia” que ofrecen a cualquier mujer que tiene que enfrentarse a esta enfermedad y que, gracias a asociaciones como ‘Bahía’, “saben que no se van a encontrar solas”.

“Esta lucha es de las que considero que hacen que exista una sociedad de bienestar, porque el bienestar no significa no tener problemas, sino tener a alguien que te arrope cuando tienes un problema”, ha asegurado. Además ha destacado que se trata de una de las primeras entidades de la provincia que, una vez que la circunstancias sanitarias lo permiten, han organizado un acto “potente” y grande”. De modo que no ha dudado en animar a la ciudadanía a participar en este “encuentro deportivo y social”, y apoyar así la causa contra el cáncer. Por su parte, Beláustegui ha ofrecido detalles de la actividad. Para esta quinta edición, a fin de garantizar las medidas de protección y seguridad recomendadas para frenar el COVID-19, hay un cupo máximo de 500 inscripciones, que deberán cumplimentarse entre hoy jueves 14 de octubre, y el sábado 16 de octubre, en el patio de Los Toruños, en horario de 17:30 a 19:30 horas. Las personas inscritas recibirán un dorsal creado por el alumnado de los centros educativos José Luis Poullet, Costa Oeste, Pintor Juan Lara y Mar de Cádiz, así como una bolsa obsequio. La marcha se realizará en cuatro grupos con salidas a las 10:00, 10:30, 11:00 y 11:30 horas. Será necesario indicar la hora a la que se pretende realizar el recorrido en el momento de inscribirse.