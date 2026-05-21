La III Feria del Atún de Chiclana celebra el manjar de la costa gaditana este fin de semana

La tercera edición de la Feria del Atún se celebra en el Anfiteatro de la Alameda del Río en las jornadas de mañana viernes y en la del sábado. Este evento arrancará mañana a las 13.00 horas con el acto de inauguración y posterior ronqueo a cargo de Petaca Chico; para continuar con el concurso a la mejor tapa, en el que tomará parte la veintena de establecimientos que instalarán sus stands en esta céntrica ubicación. Además, habrá música en directo a cargo de ‘A fuego lento’ a quien seguirá un Dj.

Por otro lado, la segunda jornada de la Feria, el sábado, se iniciará a las 13.30 horas con un ronqueo a cargo de Gadira, para continuar con una degustación gastronómica. La música en directo correrá a cargo de ‘Superagente 86’ y música posterior de un Dj.

La delegada municipal de Fomento Económico, Manuela Pérez, ha señalado que se trata de un evento referente en la Bahía de Cádiz, que volverá a contar con dos ronqueos “para mostrar a la ciudadanía la importancia del atún en Chiclana y en la provincia”. Además, ha destacado la implicación de los establecimientos hosteleros del municipio, porque tomarán parte más de 20 negocios elaborando sus tapas. “Cada uno de estos establecimientos muestran su mejor receta relacionada con el atún, innovando y siendo una parte importante en esta Feria del Atún”, ha reseñado, animando a toda la ciudadanía a disfrutar de estas dos jornadas.