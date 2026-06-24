La historia de Sofía, víctima de trata en Cádiz, gana el Premio Cádiz de Periodismo

La trata de mujeres con fines de explotación sexual no es una realidad lejana. Ocurre también en la provincia de Cádiz, en ciudades, pisos y entornos mucho más cercanos de lo que a veces se quiere mirar. Esa es una de las claves del reportaje sobre Sofía, nombre ficticio de una mujer víctima de una red de trata que logró escapar y empezar de nuevo, y que ha sido reconocido con el Premio Cádiz de Periodismo que concede la Asociación de la Prensa de Cádiz, con el apoyo de El Corte Inglés.

El trabajo ha sido publicado por La Voz del Sur y está firmado por el periodista Fran Romero, director del medio, junto al fotoperiodista Juan Carlos Toro. En una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz, Romero ha explicado que el objetivo del reportaje era “poner voz” a una realidad que permanece muchas veces invisible, sin revelar la identidad, nacionalidad, edad ni detalles que pudieran poner en riesgo a la protagonista. “Sofía es una de tantas víctimas de las redes de trata con fines de explotación sexual y lo tenemos aquí, a la vuelta de la esquina”, ha señalado.

Romero ha destacado que el acercamiento a la víctima se realizó con especial cuidado para evitar la revictimización y cualquier forma de morbo o sensacionalismo. Según ha explicado, el equipo llevaba meses intentando conseguir un testimonio de estas características y, una vez logrado, se establecieron límites claros por respeto a Sofía. “No nos hacían falta detalles de lo que había sufrido, sino reflejar su sentimiento y que ella pudiera expresarse libremente dentro de unos límites”, ha apuntado.

El periodista también ha puesto en valor el trabajo de asociaciones como Aperfosa, entidad que acompaña a mujeres víctimas de trata y les ayuda a reconstruir sus vidas tras salir de estas redes. Romero ha subrayado que muchas de estas mujeres llegan sin red familiar, sin conocer los procedimientos administrativos básicos y sin apoyos para iniciar una nueva etapa. “Si no fuera por asociaciones como esta, que incluso se autofinancian buscando recursos desde debajo de las piedras, muchas mujeres no podrían salir adelante”, ha afirmado.

El Premio Cádiz de Periodismo reconoce cada año trabajos vinculados a la provincia y, en esta edición, ha querido poner el foco en una historia local contada con sensibilidad, profundidad y rigor. Para Fran Romero, el reconocimiento supone “un alegrón” y una motivación para seguir haciendo periodismo desde Cádiz, pero también una oportunidad para que la ciudadanía se acerque a una realidad que muchas veces permanece en silencio.

El reportaje sobre Sofía invita a leer con respeto y con voluntad de escucha. “Me gustaría que quien entre en La Voz del Sur lo haga con ánimo de acercarse a una realidad invisible que tenemos muy cerca”, ha concluido Romero.