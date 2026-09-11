Ecologistas advierten del deterioro de varias depuradoras de la provincia de Cádiz

La depuración de aguas residuales vuelve a situarse en el centro del debate medioambiental en la provincia de Cádiz. El ecologista Daniel López ha advertido en Onda Cero de las deficiencias que, según denuncia, presentan varias estaciones depuradoras y de la necesidad de incrementar las inversiones en unas infraestructuras que considera fundamentales tanto para la protección del litoral como para la salud pública.

“Es serio, grave y preocupante”, ha resumido López al analizar una situación que, sostiene, se ha hecho especialmente visible durante el verano, con episodios de restricciones al baño en distintas zonas de la costa gaditana. El problema, explica, no responde a una única causa. Hay instalaciones antiguas u obsoletas, otras que no cuentan con capacidad suficiente para asumir el importante crecimiento de población durante la temporada turística y municipios o zonas en las que una parte de las aguas residuales ni siquiera estaría conectada a las redes de depuración.