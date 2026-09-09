El metal de Cádiz mira a los grandes proyectos industriales tras un verano de incertidumbre

El secretario general de FEMCA, José Muñoz, ha advertido en Onda Cero Cádiz de que algunas empresas del sector del metal han llegado a valorar medidas como ERTE o ERE tras un verano en el que la carga de trabajo “ha flaqueado un poco”. Muñoz ha señalado que las previsiones iniciales eran mejores que la actividad finalmente consolidada, lo que ha generado inquietud en determinados subsectores vinculados a la industria auxiliar.

Aun así, el responsable de FEMCA ha trasladado un mensaje de confianza y ha asegurado que el sector afronta el nuevo curso “con ilusión” y con la expectativa de que los grandes proyectos anunciados para la Bahía de Cádiz terminen convirtiéndose en una realidad. Según Muñoz, sobre el papel las perspectivas apuntan a que en el futuro podría incluso faltar capacidad productiva, aunque ha reconocido que muchos proyectos todavía no avanzan al ritmo necesario para empezar a captar talento y contratar personal de fuera.

Muñoz ha recordado que el metal es un sector amplio y que no todos los subsectores han vivido la misma situación durante el verano. Frente a la preocupación en algunas ramas industriales, ha destacado la fuerte actividad registrada desde mayo en sectores como la climatización, la electricidad, los montajes de aire acondicionado o los talleres de reparación de vehículos, impulsados por la llegada de turistas y residentes de segunda vivienda a la provincia.

En cuanto a la situación laboral, el secretario general de FEMCA ha defendido que actualmente existe “paz social” en el sector tras la firma de un convenio colectivo con UGT, con vigencia hasta finales de 2031. Muñoz ha subrayado que este acuerdo garantiza que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo y contempla mejoras en determinados pluses, al tiempo que abre líneas de trabajo sobre el absentismo y la incorporación de nuevos trabajadores a las plantillas.

Preguntado por la relación con Comisiones Obreras, Muñoz ha explicado que no mantienen interlocución con el sindicato después de que este no firmara el convenio y quedara fuera de las mesas recogidas en el acuerdo. El secretario general de FEMCA ha considerado que la judicialización del convenio responde al intento de recuperar un protagonismo que, según ha señalado, el sindicato decidió no tener durante la negociación.

Por último, Muñoz ha valorado positivamente las últimas noticias relacionadas con el sector aeronáutico y el levantamiento de la huelga, confiando en que se abra ahora una negociación “más pacífica y más amigable”. El secretario general de FEMCA ha señalado que la situación de Airbus y su industria auxiliar afecta al conjunto de la provincia y ha defendido la necesidad de que los proyectos pendientes se agilicen para reforzar la actividad industrial en la Bahía de Cádiz.