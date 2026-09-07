Éxito deportivo y de participación en la primera Regata Onda Cero del Real Club Náutico de Cádiz

La Bahía de Cádiz ha sido escenario este fin de semana de la primera edición de la Regata Onda Cero, una nueva cita del calendario náutico organizada por el Real Club Náutico de Cádiz con el patrocinio de Onda Cero y la colaboración de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA).

La prueba ha conseguido reunir a 30 embarcaciones y alrededor de 150 regatistas, con una amplia representación de la flota de crucero de la Bahía. Más allá de los resultados deportivos, uno de los principales objetivos de esta primera edición era acercar la competición a nuevos armadores y tripulantes, una apuesta que ha tenido una respuesta especialmente positiva.

16 barcos en la categoría Promoción

Una de las claves de la Regata Onda Cero ha sido la creación de la categoría Promoción, pensada para embarcaciones y tripulaciones con menor experiencia competitiva.

Un total de 16 barcos participaron en esta modalidad, frente a las 14 embarcaciones que tomaron parte en las clases ORC A y ORC B, destinadas a tripulaciones más habituadas a la competición.

La prueba se desarrolló con viento variable de componente sureste, de entre 10 y 15 nudos, unas condiciones que permitieron disfrutar de una jornada de navegación en la Bahía de Cádiz.

La organización buscaba precisamente ampliar la base de participantes en la vela de crucero, haciendo compatible el carácter competitivo de la regata con un formato accesible para quienes utilizan habitualmente sus embarcaciones para la navegación de recreo y participan de forma ocasional en pruebas organizadas.

El 'Pillabán', ganador absoluto

En el apartado deportivo, el 'Pillabán', patroneado por María Carmen de Isla y perteneciente al Club Náutico de Rota, se proclamó vencedor de la clasificación ORC A.

La segunda posición fue para el 'Chaitan II', de José Alberto Sanromán y del Club Náutico Puerto Sherry, mientras que el 'Sirius', de Jorge Flethes, de la Comisión Naval de Regatas, completó el podio.

En la clase ORC B, la victoria correspondió al 'Arrimo', de Manuel Páez y del Club Náutico de Sevilla. El segundo puesto fue para el 'Inconveniente', de Jaime Andrades, del Club Náutico Puerto Sherry, y el tercer lugar para el 'Estero Blanco', de Santi Villagrán y del Real Club Náutico de El Puerto de Santa María.

En la clasificación conjunta ORC, el 'Pillabán' volvió a ocupar la primera posición, seguido por el 'Chaitan II' y el 'Sirius'.

'Luna Seis', vencedor en Promoción

Especial protagonismo tuvo la clasificación de Promoción, una de las grandes apuestas de esta primera Regata Onda Cero.

El triunfo fue para el 'Luna Seis', de Javier Cano y Antonio Fernández, del Club Náutico Puerto Sherry. El segundo puesto correspondió al 'Cambalache', mientras que el 'Lorenzo', patroneado por Pablo Lorenzo y perteneciente al Real Club Náutico de Cádiz, terminó en tercera posición.

La presencia de esta categoría permitió incorporar a la competición a tripulaciones menos experimentadas y reforzar la vocación de la prueba de convertirse en una cita abierta dentro de la vela de crucero de la Bahía.

La vela latina también tuvo protagonismo

La jornada contó además con la participación de embarcaciones de vela latina, coincidiendo con la celebración del I Circuito de Regatas de Vela Latina Bahía de Cádiz.

De esta manera, la Regata Onda Cero reunió distintas formas de entender la navegación a vela y puso también en valor una modalidad tradicional estrechamente vinculada al patrimonio marítimo de la Bahía.

Tras finalizar la competición en el agua, la actividad continuó en las instalaciones del Real Club Náutico de Cádiz con una convivencia marinera entre regatistas, armadores, organización, colaboradores y acompañantes, que incluyó una sardinada, la entrega de premios y diferentes regalos.

La primera edición de la Regata Onda Cero ha contado con el respaldo de Aguas de Cádiz, Hotel Olom, ACEX, Ortopedia Médica Jerezana, Restaurante Pócimas, El Corte Inglés, Nueva Óptica Chiclana, Bodegas Yuste, Joyería Ferrezuelo, Turmares Tarifa, Billot Estudio de Cocina, Williams Humbert, Montesierra y el Ayuntamiento de Cádiz.

Con esta primera edición, el Real Club Náutico de Cádiz y Onda Cero consolidan una nueva propuesta dentro del calendario náutico de la Bahía, con una filosofía que combina competición, participación y divulgación de la cultura de la vela.