Pilar Alcina y Verónica Sánchez presidirán los jurados del COAC 2027

El Consejo de Participación del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval (COAC), presidido este jueves por la teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, ha respaldado la propuesta presentada por el Ayuntamiento de Cádiz para la elección de las presidentas de los jurados oficiales del COAC 2027. De este modo, Pilar Alcina Parodi presidirá el jurado de la categoría de Adultos, mientras que Verónica Sánchez González estará al frente del jurado Infantil y Juvenil.

La elección de Pilar Alcina Parodi responde a su amplia trayectoria vinculada al Carnaval de Cádiz, tanto desde el ámbito del estudio y conocimiento de su historia como desde la afición y la participación directa en la fiesta. Alcina Parodi comenzó a trabajar desde muy joven en la Biblioteca de Temas Gaditanos, donde desarrolló durante más de tres lustros su labor como administrativa bibliotecaria. Su trabajo en este centro le permitió realizar una importante labor de asesoría bibliográfica a investigadores, autores y personas interesadas en profundizar en la historia del Carnaval de Cádiz, adquiriendo un amplio conocimiento de la documentación y los estudios relacionados con la fiesta.

Esta trayectoria le ha permitido conocer el Carnaval desde una doble perspectiva, su historia y evolución, a través del estudio y la documentación, y su realidad presente, desde una larga trayectoria como aficionada y participante activa. Asimismo, fue testigo, desde su entorno profesional en la Biblioteca de Temas Gaditanos, del proceso de transformación que, a finales de la década de los 70, llevó de las antiguas Fiestas Típicas Gaditanas a la recuperación del Carnaval de Cádiz.

A su experiencia se suma su participación en el jurado del Diario de Cádiz en el Gran Teatro Falla durante el Carnaval de 2005, así como su trayectoria en distintas chirigotas ilegales, en las que ha participado y colaborado en la creación de letras como ‘Las muñecas chochonas’, ‘El culonazo’ o ‘Las viudas del siglo pasado’.

Por su parte, Verónica Sánchez González presidirá el jurado de la cantera. Es maestra de Pedagogía Terapéutica y psicopedagoga. Desarrolla su trayectoria profesional en el ámbito educativo y cuenta con una amplia experiencia en el trabajo con menores y personas con diversidad funcional.

Su vinculación con el Carnaval de Cádiz se remonta al año 2000, cuando fue la primera Diosa Gades de la Semana Cultural de La Salle Viña. En 2009 se incorporó al desaparecido coro de La Salle Viña, agrupación en la que permaneció hasta 2017 y con la que alcanzó en seis ocasiones la Gran Final del COAC.

Tras finalizar su participación como componente por motivos laborales, Sánchez González ha continuado vinculada al Carnaval desde diferentes ámbitos. Desde 2024 forma parte de la retransmisión diaria del COAC de Canal Sur Radio, donde participa en la descripción de tipos y puestas en escena y en el comentario de coplas.

Cuenta además con una dilatada experiencia relacionada con los jurados carnavalescos. Fue secretaria del jurado de minicoros de las veladas organizadas por La Salle Viña en 2010, vocal del jurado de Romanceros en 2022 y vocal del jurado de Adultos del COAC en 2023. También ha formado parte de los jurados de ‘Lo Mejorcito de lo Mejorcito’ en 2025 y de ‘Lo Mejor de Mejor’ y del ‘Premio Pedro Romero’ en los COAC 2025 y 2026.

Su perfil incorpora además una especial vinculación con la formación y la cantera del Carnaval, ya que durante el curso 2025-2026 ejerció como tutora de la Escuela Municipal del Carnaval organizada por el Ayuntamiento de Cádiz. Esta experiencia se suma a su formación específica en materia carnavalesca a través de distintos cursos de la Cátedra del Carnaval de Cádiz, entre ellos el taller de escritura creativa ‘Poesía y comparsa’ celebrado en 2021 y el seminario ‘El Carnaval como noticia, de la Pensadora Gaditana al Diario del Carnaval’ en 2024.

La teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, ha señalado que la elección de ambas presidentas responde a dos perfiles con “una amplia experiencia y conocimiento del Carnaval de Cádiz”. “Pilar Alcina aporta especialmente su conocimiento de la historia y la documentación carnavalesca, mientras que Verónica Sánchez suma su experiencia como componente del COAC, su trayectoria como jurado, su vinculación con la educación y su conocimiento directo de la cantera y de la formación carnavalesca”.

La edil ha indicado que “son dos personas con conocimiento, experiencia y criterio, tenemos la convicción de que desempeñarán esta responsabilidad con rigor, imparcialidad y compromiso con el Carnaval de Cádiz”.

Antifaces de Oro y simplificación en las inscripciones

Durante la reunión del Consejo de Participación también se ha informado de la celebración de la gala de entrega de los Antifaces de Oro del Carnaval, que tendrá lugar el próximo 17 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Gran Teatro Falla. La gala se celebrará por primera vez de forma independiente a la entrega de premios del COAC, con el objetivo de dar un protagonismo propio a estas distinciones y abrir con ellas el nuevo curso carnavalesco, coincidiendo con el inicio de los ensayos de las agrupaciones.

En este sentido, Gandullo ha destacado que “queremos que los Antifaces de Oro tengan el protagonismo que merecen y que su reconocimiento ocupe un espacio propio dentro del calendario del Carnaval”, añadiendo que “se trata de distinguir a personas que han dedicado buena parte de su vida al Carnaval de Cádiz y, por eso, creemos que merecen una gala específica, en la que sean ellos los verdaderos protagonistas”.

Por otro lado, el Consejo de Participación ha abordado también la simplificación del proceso de inscripción en el COAC, con el objetivo de facilitar y agilizar los trámites necesarios para que las agrupaciones puedan formalizar su participación en el concurso.

Asimismo, en la Delegación Municipal de Fiestas se pondrá a disposición de las agrupaciones, desde el próximo lunes 7 de septiembre y hasta la finalización del plazo de inscripción, personal técnico que ofrecerá asesoramiento y acompañamiento durante el proceso. De este modo, las agrupaciones podrán contar con apoyo para realizar los trámites, resolver las dudas que puedan surgir y conocer de forma clara toda la documentación y los pasos necesarios para formalizar su inscripción en el COAC.

“Trabajamos para que el proceso de inscripción sea lo más sencillo y accesible posible para las agrupaciones, reduciendo las dificultades que puedan encontrarse a la hora de realizar los trámites”, ha subrayado la edil. Gandullo ha destacado que “el concurso avanza y avanza cumpliendo los compromisos adquiridos en el Consejo de Participación”.