El alcalde de Rota ofrece recursos a Ceuta ante la crisis migratoria y estará presente en la concentración municipal

El alcalde de Rota, José Javier Ruiz Arana, ha trasladado al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, la solidaridad del municipio roteño ante la situación que vive Ceuta por la entrada irregular de migrantes registrada desde finales del mes de julio. En una carta institucional, el regidor muestra su preocupación por la presión que esta situación está generando sobre los servicios públicos y la convivencia en la ciudad autónoma.

En la misiva, Ruiz Arana destaca los vínculos entre Rota y Ceuta como territorios marcados por la convivencia entre culturas, tradiciones, religiones y nacionalidades. El alcalde recuerda además la relación histórica de Rota con la presencia de la Base Naval, que ha convertido al municipio en un espacio de confluencia de personas de distintos puntos del mundo. Por ello, defiende la importancia de preservar la convivencia democrática y evitar discursos que enfrenten a la ciudadanía.

El alcalde roteño considera que la situación que atraviesa Ceuta exige una respuesta institucional coordinada. En este sentido, señala que la crisis migratoria y sus efectos sobre los servicios públicos deben abordarse desde el principio de solidaridad entre territorios, implicando a todas las administraciones, desde el Gobierno central hasta los ayuntamientos, las comunidades autónomas y las diputaciones provinciales.

Ruiz Arana también subraya en su carta que Ceuta forma parte del territorio nacional y europeo, por lo que reclama una mayor implicación de las instituciones ante una situación que, según expone, se está prolongando demasiado en el tiempo. El alcalde sostiene que la ayuda a Ceuta debe entenderse como una obligación compartida dentro del conjunto del Estado.

El alcalde estará presente en la concentración convocada en las puertas del consistorio y el Castillo de Luna lucirá una pancarta en apoyo a Ceuta

Finalmente, el Ayuntamiento de Rota pone a disposición de la Ciudad Autónoma de Ceuta los medios y recursos municipales que puedan resultar útiles para aliviar la presión sobre los servicios públicos. La carta concluye con un mensaje de apoyo al pueblo ceutí y con la disposición del municipio roteño a colaborar “en todo aquello” que Ceuta pueda necesitar.