El alcalde de Vejer defiende la concentración por Ceuta: "Los alcaldes debemos estar por encima de las ideologías"

El alcalde de Vejer de la Frontera, Antonio González, ha defendido en Onda Cero su decisión de participar en la concentración convocada este miércoles en apoyo al pueblo de Ceuta ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma. González, del Partido Socialista, asegura que el acto debe servir para trasladar una imagen de unidad y consenso y considera que los alcaldes deben situarse por encima de las diferencias ideológicas ante una situación que califica de "grave", "humanitaria" y "compleja".

El Ayuntamiento de Vejer ha convocado a los vecinos a participar en esta concentración, pese a la controversia generada en torno a la iniciativa de la Federación Española de Municipios y Provincias. González sostiene que su municipio debe estar presente precisamente para evitar que el acto pueda ser instrumentalizado políticamente.

"Tenemos que estar por encima de las cuestiones ideológicas"

Antonio González reconoce que entiende la posición del PSOE de Andalucía respecto a estas concentraciones, pero considera que, en este caso, debe imponerse el sentido común. El alcalde insiste en que su decisión responde a su responsabilidad institucional como representante de todos los vecinos de Vejer.

"Hay que estar por encima de las cuestiones ideológicas y políticas", ha defendido durante la entrevista, al considerar que el objetivo debe ser mostrar el respaldo de la sociedad española a los ciudadanos de Ceuta. González sostiene además que la concentración no debe convertirse en un acto contra nadie, sino en una muestra de apoyo a Ceuta. A su juicio, la unidad resulta especialmente importante ante una situación que requiere consenso y que, según ha advertido, no puede resolverse desde la polarización.

Críticas al PP y a la FEMP

El alcalde socialista de Vejer también ha cuestionado la forma en la que se ha planteado la convocatoria. González considera que el Partido Popular y la Federación Española de Municipios y Provincias no han contado suficientemente con el PSOE a la hora de impulsar la iniciativa.

En este sentido, ha defendido que, para que una concentración de estas características tenga verdadero carácter institucional y social, debe contar con todas las fuerzas políticas y con el conjunto de la ciudadanía. Pese a estas críticas, Antonio González mantiene su decisión de acudir y anima a los vecinos a participar sin ningún tipo de sesgo ideológico. "Nos tenemos que unir", ha señalado al referirse a los retos que plantea la situación de Ceuta.

Otros alcaldes socialistas de Cádiz también acudirán

La concentración cuenta también con el respaldo público de otros representantes socialistas de la provincia de Cádiz. El alcalde de Chiclana, José María Román, ha anunciado igualmente su participación, mientras que Antonio González asegura que hay más alcaldes y alcaldesas del PSOE que estarán presentes.

El regidor de Vejer considera que los alcaldes deben representar al conjunto de sus ciudadanos, independientemente de sus posiciones políticas o ideológicas, y ha reivindicado que la respuesta ante una situación como la de Ceuta debe ser colectiva.

La concentración será este miércoles a las ocho de la tarde

En Vejer de la Frontera, la concentración tendrá lugar este miércoles a las 20:00 horas, en la plaza de España, conocida también como la plaza de Los Pescaítos, frente al Ayuntamiento. Antonio González ha invitado a los vecinos a sumarse al acto y ha insistido en que el objetivo es trasladar un mensaje de apoyo a Ceuta y de unidad de la sociedad española.