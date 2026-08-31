Bruno García tiende la mano a los vecinos por la línea 2 de autobús: "Si es razonable, lo abordaremos con toda la apertura posible"

El Ayuntamiento de Cádiz encara el último cuatrimestre del año con varios frentes abiertos y con la movilidad, la vivienda y el avance de las obras como algunos de los principales retos para la ciudad. El alcalde, Bruno García, ha repasado en una entrevista en Onda Cero Cádiz la situación de los principales proyectos municipales y ha abordado también la polémica generada por la reorganización del servicio de autobuses urbanos.

Uno de los asuntos que concentra ahora la atención es precisamente la línea 2 de autobuses. Una plataforma ciudadana reclama que se mantenga esta conexión y ha cuestionado que su eliminación haya sido consensuada con los colectivos vecinales y educativos afectados.

Bruno García ha asegurado que el Ayuntamiento acudirá a las reuniones con "mente abierta" y dispuesto a escuchar las propuestas de los vecinos y de la plataforma. El alcalde, no obstante, ha defendido el nuevo pliego del servicio de transporte urbano, aprobado por el Pleno, y ha destacado que permitirá pasar de los 48 autobuses actuales a 60 vehículos nuevos.

Según ha explicado, el nuevo contrato también contempla un incremento del 25% en las horas de servicio y mejoras relacionadas con las frecuencias, los tiempos de desplazamiento y la tecnología. Sobre la línea 2, García ha señalado que existe un debate específico que puede estudiarse desde el punto de vista técnico.

El alcalde ha insistido en que la creación de una línea circular para mejorar las conexiones con el casco histórico no es una propuesta nueva y ha recordado que también figuraba en programas electorales de distintos partidos y que parte de la propuesta procede de la Universidad de Cádiz.

La vivienda, el principal reto de Cádiz

Más allá del transporte, Bruno García ha situado la vivienda como uno de los grandes objetivos de la ciudad. El alcalde considera que Cádiz necesita incrementar de manera importante el número de viviendas disponibles y reclama la implicación de las distintas administraciones.

En este sentido, ha puesto sobre la mesa las 800 viviendas previstas en Navalips, de las que 400 serían protegidas y otras 400 de renta libre. Además, el Ayuntamiento ofrece suelo al Gobierno de España para impulsar nuevas promociones de vivienda.

García calcula que, sumando las promociones municipales, las previstas por la Junta de Andalucía y las actuaciones del Gobierno central, Cádiz podría alcanzar en torno a 1.400 nuevas viviendas a corto plazo si finalmente se materializan todos los proyectos planteados.

El alcalde también ha defendido las medidas adoptadas por el Ayuntamiento para contener el crecimiento de las viviendas turísticas y ha recordado que el Consistorio mantiene suspendida la concesión de nuevas viviendas de uso turístico. Además, ha destacado el cambio de uso de un inmueble municipal en Puntales, inicialmente planteado para uso hotelero y que finalmente se destinará a vivienda.

Valcárcel, Portillo, Pemán y el Hospital

Las obras ocupan también un lugar destacado en la agenda municipal. Bruno García ha defendido que Cádiz está viviendo un periodo de importantes actuaciones después de años de proyectos pendientes.

Entre ellos ha destacado Valcárcel, donde continúan los trabajos de rehabilitación del histórico edificio con el objetivo de convertirlo en un espacio vinculado a la Universidad de Cádiz. También ha señalado el avance de las obras del Pabellón Portillo, con una inversión de 20 millones de euros y cinco millones aportados por la Diputación de Cádiz.

Otro de los proyectos destacados es el Teatro Pemán, que ha reabierto sus puertas después de dos décadas cerrado. Según el alcalde, más de 5.000 personas han pasado ya por sus instalaciones desde su reapertura.

En materia sanitaria, García ha señalado que el Centro de Salud del Mentidero está pendiente de adjudicación y ha destacado el compromiso de la Junta de Andalucía para sacar adelante el proyecto del nuevo Hospital de Cádiz, cuya licitación, según anunció el Gobierno andaluz, está prevista para septiembre.

Más de dos millones para asfaltado

El Ayuntamiento también continuará durante los próximos meses con el plan de mejora del pavimento de la ciudad. El alcalde ha cifrado en más de dos millones de euros la inversión acumulada en los distintos planes de asfaltado. Entre las zonas que serán objeto de actuaciones ha citado la Avenida del Puerto, la Barriada de La Paz, el entorno de Santa María del Mar y La Laguna. El tercer plan cuenta con una aportación de 845.000 euros de la Diputación de Cádiz.

A estas actuaciones se sumará además un contrato para renovar la señalización horizontal, con el repintado de numerosos pasos de peatones que se encuentran deteriorados por el paso del tiempo.

El Ayuntamiento admite que el contrato de limpieza es insuficiente

La limpieza continúa siendo otro de los asuntos que generan debate entre los ciudadanos. Bruno García ha reconocido que el actual contrato de limpieza es insuficiente, aunque ha señalado que se trata de un pliego heredado de anteriores gobiernos municipales y que el Ayuntamiento está obligado a cumplir sus condiciones.

El Consistorio ha optado por reforzar el servicio durante las tardes, especialmente en los periodos de mayor demanda, y mantiene abiertos distintos expedientes de inspección a la empresa concesionaria. El alcalde ha defendido que estos procedimientos administrativos pueden terminar en sanciones, pero también en la subsanación de deficiencias cuando las alegaciones presentadas por la empresa son aceptadas.

Cádiz mira ya al último cuatrimestre

De cara a los próximos meses, Bruno García ha avanzado que el Ayuntamiento centrará buena parte de sus esfuerzos en el avance de las obras del cementerio, nuevas actuaciones en La Paz y Puntales, el desarrollo del Portillo y la evolución del nuevo servicio de autobuses.

La agenda incluye también proyectos culturales y sociales, entre ellos nuevas iniciativas relacionadas con la historia de Cádiz y la preparación de la programación de Navidad. En el ámbito social, el alcalde ha destacado especialmente las actuaciones destinadas a las personas sin hogar. En la calle Soledad se trabaja en un nuevo espacio que permitirá atender a 22 personas, que se sumarán a los recursos de alojamiento existentes en la ciudad. Pero, por encima del resto de asuntos, García vuelve a situar la vivienda como la prioridad de Cádiz. El reto, ha señalado, pasa no solo por construir más viviendas, sino por generar las condiciones necesarias para que los jóvenes puedan desarrollar un proyecto de vida en la capital.