Landaluce reclama al Estado inversiones para que Algeciras pueda competir con Gibraltar y Tánger Med

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha reclamado más inversiones en infraestructuras para el Campo de Gibraltar durante una entrevista en Onda Cero con motivo del inicio del nuevo curso político. Landaluce ha situado la mejora del ferrocarril, las carreteras y el suministro energético entre las principales necesidades de una comarca que considera estratégica para España y Europa.

El regidor algecireño considera que la ciudad cuenta con una posición privilegiada gracias a su puerto, pero advierte de que la falta de infraestructuras limita su capacidad de crecimiento. En este sentido, ha reclamado que se complete la conexión ferroviaria y que Algeciras disponga de un tren "competitivo, moderno y fiable", tanto para pasajeros como para mercancías.

Landaluce reclama un tren competitivo para Algeciras

El alcalde ha puesto el foco especialmente en la conexión ferroviaria. Según ha explicado, el tráfico diario genera una importante presión sobre las carreteras de la comarca, con unos 2.500 camiones que entran y otros tantos que salen de Algeciras cada día. Landaluce defiende que trasladar parte de ese transporte al ferrocarril permitiría reducir costes, mejorar la competitividad del puerto y disminuir la contaminación. "Es muy importante que nos den el tren de una vez", ha reclamado durante la entrevista.

A las infraestructuras ferroviarias suma la necesidad de mejorar las conexiones por carretera. El alcalde ha destacado la adjudicación de las obras del acceso norte al puerto por 17,3 millones de euros, aunque considera que todavía quedan actuaciones pendientes. Entre ellas, plantea aprovechar la mediana de la autovía entre Algeciras y San Roque para construir un tercer carril en sus 11 kilómetros, con el objetivo de absorber el tráfico actual.

Algeciras, un nodo logístico estratégico

Landaluce insiste en que las inversiones no deben plantearse únicamente como una necesidad de Algeciras o del Campo de Gibraltar. A su juicio, la posición estratégica del puerto convierte a la comarca en un nodo logístico de importancia para España y para la Unión Europea.

El alcalde también ha señalado la necesidad de reforzar el suministro energético de la zona para poder atraer nuevas empresas y grandes proyectos industriales. "Nos falta energía", ha advertido, al considerar que disponer de capacidad suficiente es imprescindible para desarrollar nueva actividad económica. En este escenario, Landaluce ha situado a Algeciras y al Campo de Gibraltar ante la competencia de otros grandes polos logísticos, especialmente Tánger Med y Gibraltar, y ha reclamado un mayor compromiso del Estado con la comarca.

Vivienda: 310 VPO en San Bernabé

Otro de los asuntos abordados durante la entrevista ha sido el acceso a la vivienda. Landaluce ha explicado los detalles del proyecto de 310 viviendas protegidas en la zona de Cortijo San Bernabé, integrado en un desarrollo que contempla también un gran espacio verde de unos 50.000 metros cuadrados.

El alcalde considera que Algeciras necesita vivienda protegida de calidad y ha defendido desarrollos urbanísticos que incorporen zonas verdes, instalaciones deportivas, comercio de proximidad y buenos espacios públicos. Landaluce también ha reclamado facilitar que los promotores privados puedan poner en marcha suelo actualmente sin desarrollar y ha criticado la falta de apoyo del Gobierno de España a los proyectos de vivienda en Algeciras.

Más de 13 millones para ayuda a domicilio

En materia social, el alcalde ha destacado la inversión municipal destinada a la ayuda a domicilio, que sitúa en más de 13,5 millones de euros, con unos 450 profesionales dedicados a esta atención. Landaluce también ha mencionado la colaboración con organizaciones como Cáritas, Cruz Roja y Banco de Alimentos, al tiempo que ha defendido la necesidad de combinar las políticas sociales con una planificación que evite la concentración de determinados servicios en barrios concretos.

Algeciras supera el 90% de ocupación hotelera

El turismo es otro de los indicadores que, según Landaluce, reflejan el cambio experimentado por Algeciras. El alcalde ha asegurado que la ciudad ha registrado un verano con buenos datos de ocupación hotelera y que en la primera quincena de agosto se alcanzó el 95%, llegando prácticamente al lleno en determinados momentos. Landaluce ha vinculado estos resultados a la programación cultural y festiva de la ciudad, sus playas y su oferta natural. También ha destacado que Getares acumula 16 años consecutivos con Bandera Azul.

Nuevos proyectos para transformar la ciudad

Durante la entrevista, el alcalde también ha repasado varios proyectos en marcha. Entre ellos, ha citado la futura residencia para mayores en El Cobre, el Conservatorio Paco de Lucía, el nuevo centro de salud de La Bajadilla y la Ciudad de la Justicia.

En el ámbito deportivo, ha avanzado además una inversión pública y privada superior a los 25 millones de euros en el entorno del distrito Paco de Lucía, con nuevas instalaciones y equipamientos.

Landaluce defiende así un modelo de ciudad basado en la combinación de actividad económica, inversión pública, turismo, servicios sociales y nuevas infraestructuras. Pero mantiene como una de sus principales reivindicaciones que Algeciras y el Campo de Gibraltar reciban las inversiones necesarias para aprovechar plenamente su posición estratégica.