Primera Regata Onda Cero en la Bahía de Cádiz: así será la competición de vela del 5 de septiembre

La Bahía de Cádiz será escenario este 5 de septiembre de la primera Regata Onda Cero, una competición organizada junto al Real Club Náutico de Cádiz y dirigida a embarcaciones de clase crucero. La cita reunirá a veleros de diferentes tamaños y características en un recorrido diseñado dentro de la propia bahía.

La prueba estará abierta a embarcaciones de clase crucero de distintas categorías, desde veleros de aproximadamente 25 pies hasta barcos de 48 pies, con tripulaciones que suelen estar integradas por entre cuatro y ocho personas. Se trata de embarcaciones habitables, preparadas tanto para la navegación recreativa como para competir, pero diferentes de los barcos concebidos exclusivamente para regatas de alto nivel.

El presidente del Real Club Náutico de Cádiz, Juanma Pérez Dorao, ha explicado en Onda Cero que la competición utilizará un recorrido denominado “carrusel”, un formato especialmente apropiado para permitir que embarcaciones de características muy diferentes puedan medirse entre sí.

¿En qué consiste el recorrido de la Regata Onda Cero?

A diferencia de una regata clásica de barlovento-sotavento, en la que los barcos navegan fundamentalmente en ceñida y empopada entre dos referencias marcadas por el viento, el recorrido elegido para la primera Regata Onda Cero contará con varias balizas distribuidas por la Bahía de Cádiz.

Los participantes tendrán que ir superando estos puntos siguiendo distintos rumbos hasta regresar al entorno del punto de partida. El trazado puede adoptar, dependiendo de la ubicación de las balizas y de las condiciones del día, una configuración circular, triangular, romboidal o incluso pentagonal. Este sistema obliga a las tripulaciones a navegar en diferentes ángulos respecto al viento y permite poner a prueba de forma más completa la capacidad de los barcos y de sus patrones.

Pérez Dorao destaca que esta modalidad favorece además la participación de barcos muy distintos entre sí, algo especialmente importante en una competición pensada para reunir a buena parte de la flota de cruceros de la zona.

Una competición para veleros habitables

La clase crucero está formada fundamentalmente por veleros concebidos para permitir también la vida a bordo. Disponen normalmente de cabina y otros elementos destinados a la navegación recreativa, aunque pueden competir en regatas mediante los correspondientes sistemas de clasificación y compensación.

Según explicaba Pérez Dorao, pueden compararse con un “turismo” dentro del mundo del automóvil, frente a las embarcaciones específicamente diseñadas para la máxima competición, que serían el equivalente a un vehículo de Fórmula 1. Esta característica permite que la Regata Onda Cero tenga un carácter abierto y reúna a navegantes y embarcaciones con perfiles muy diferentes.

Inscripciones abiertas para participar

El plazo de inscripción está abierto y el anuncio oficial de la regata se encuentra publicado. Desde el Real Club Náutico de Cádiz se están realizando además contactos con propietarios, armadores y patrones de embarcaciones para fomentar su participación.

La competición tendrá también un marcado componente social. Una vez terminada la prueba y celebrada la entrega de trofeos, está previsto organizar un encuentro de convivencia para las tripulaciones participantes, con la posibilidad de celebrar una sardinada en las instalaciones del club. La primera Regata Onda Cero pretende así combinar competición, navegación y convivencia en uno de los escenarios más privilegiados para la práctica de la vela: las aguas de la Bahía de Cádiz.

La I Regata Onda Cero – Club Náutico de Cádiz cuenta con la colaboración institucional del Ayuntamiento de Cádiz, el patrocinio de Aguas de Cádiz, Asociación de Comerciantes de Extramuros de Cádiz, Ortopedia médica Jerezana, Hotel Olom, Clínica del Pie Morales y Billot Estudio de Cocina, además del apoyo de Nueva Óptica Chiclana, El Corte Inglés, Bodegas Yuste, Turmares, Joyería Ferrezuelo, Restaurante Pócimas, City Sightseeing, Matilde Restobar, Alley boutique multimarca masculina, Hortensia Restobar, Hotel Montera Plaza, Nuria Fierro Bienestar, Fundación Cádiz CF, Mano divina, Jaleo Gastrobar y Bodegas Williams & Humbert.