Pilar Alcina, presidenta del jurado del COAC 2027: “Los móviles irán a una canasta y no habrá alcohol”

Pilar Alcina afronta con “mucha ilusión” y también consciente de la responsabilidad su nombramiento como presidenta del jurado de adultos del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz 2027. En su primera entrevista tras conocerse su elección, en Onda Cero Cádiz, ha explicado cómo recibió la propuesta y algunas de las reglas que quiere establecer para el funcionamiento del jurado. Alcina ha contado que su nombramiento fue una sorpresa. Hace unas semanas recibió la llamada del concejal de Fiestas para plantearle asumir la presidencia después de valorar su trayectoria y su vinculación con el Carnaval de Cádiz. Tras tomarse unos días para pensarlo, aceptó el cargo consciente de que supone “una responsabilidad grande”.

Su relación con la fiesta gaditana viene de lejos. Alcina ha explicado que es aficionada al Carnaval desde pequeña y que durante sus años de trabajo en la biblioteca de temas gaditanos estuvo muy vinculada a la investigación y documentación de la fiesta. También participó anteriormente como vocal del jurado del Diario de Cádiz, una experiencia que recuerda especialmente pese al esfuerzo personal que supuso. De cara al COAC 2027, la nueva presidenta asegura haber confeccionado el equipo de manera “muy minuciosa”, buscando diversidad de edades, presencia de hombres y mujeres y perfiles con diferentes conocimientos sobre música, letras y Carnaval. Su principal exigencia será la imparcialidad y la responsabilidad de todos los componentes del jurado.

Entre las medidas que quiere aplicar hay una especialmente llamativa: los teléfonos móviles deberán permanecer apartados mientras el jurado desempeña su labor. “Los móviles van a una canasta”, ha explicado Alcina, que considera necesario evitar tanto distracciones como posibles influencias externas a través de mensajes o redes sociales durante las actuaciones. La presidenta también pretende que no se consuma alcohol durante las cenas del jurado mientras estén ejerciendo sus funciones. Una norma con la que busca reforzar la imagen de seriedad y responsabilidad que, a su juicio, debe transmitir el órgano encargado de puntuar a las agrupaciones.

Alcina reconoce además que el COAC 2027 será especialmente complicado por un calendario más comprimido. En modalidades como chirigotas y comparsas, las semifinales quedarán reducidas a ocho agrupaciones, frente a las diez de años anteriores. La presidenta admite que le habría gustado que pudieran pasar más y asume que habrá agrupaciones de gran nivel que se quedarán fuera por diferencias mínimas. El equipo definitivo de vocales todavía no está cerrado. Alcina ha preferido no adelantar nombres hasta contar con la aceptación definitiva de todos los candidatos, a quienes ha dado de plazo hasta el lunes para responder y aceptar las normas de funcionamiento planteadas.

Con la imparcialidad como principal objetivo, Pilar Alcina inicia así su camino al frente de uno de los jurados más observados y discutidos del Carnaval de Cádiz, en una edición que se presenta especialmente exigente por la reducción de plazas en algunas de las fases decisivas del Concurso.