Cádiz celebrará en septiembre la tercera edición de ‘Orgullos@s de nuestra historia’ dedicada a su Edad de Oro

El Ayuntamiento de Cádiz ha presentado la tercera edición del programa municipal ‘Orgullos@s de nuestra historia 2026’, que se celebrará del 11 al 20 de septiembre y que este año estará dedicada a ‘Cádiz, el emporio del orbe’. La programación cultural pondrá el foco en el papel de la ciudad como enclave estratégico y gran puerto atlántico entre los siglos XV y XIX.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, la teniente de alcalde de Cultura, Maite González, y el autor del cartel de esta edición, Alejandro Botubol, han participado este lunes en la presentación del programa y de la imagen oficial de la celebración. Según ha explicado González, esta tercera edición abordará el periodo comprendido entre 1493 y 1804, una etapa clave para entender el desarrollo histórico de Cádiz y su proyección internacional.

La responsable municipal de Cultura ha señalado que el punto de partida será 1493, año en el que zarpó desde Cádiz el segundo viaje de Cristóbal Colón, un momento que marcó “un punto de inflexión” en la configuración de la ciudad como enclave atlántico. A partir de ahí, la programación permitirá acercar al público distintos acontecimientos históricos que contribuyeron a consolidar a Cádiz como uno de los grandes centros comerciales y culturales de su tiempo.

El Ayuntamiento de Cádiz contará en esta edición con el asesoramiento científico e histórico de la Universidad de Cádiz, encargada de aportar rigor académico al desarrollo del programa. La iniciativa busca divulgar el legado histórico de la ciudad a través de actividades culturales dirigidas a todos los públicos.

Por su parte, Bruno García ha destacado que el concepto de ‘Cádiz, el emporio del orbe’ permite abordar “un contexto global” de la etapa dorada de la ciudad, más allá de su relación con América. El alcalde ha subrayado que el objetivo de este programa es “traer el pasado al presente y aplicarlo para el futuro”, como ya se ha hecho en las dos ediciones anteriores.