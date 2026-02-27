El Ayuntamiento de Puerto Real 'reinicia' el proceso urbanístico para desbloquear el polígono 'I-A'

La alcaldesa, Aurora Salvador, se reunió el miércoles con los propietarios y propietarias del Polígono I-A para establecer una hoja de ruta que garantice seguridad jurídica y ordenación urbana en este sector estratégico. De este modo, el Ayuntamiento pone en marcha su reactivación, sentando las bases para desbloquear definitivamente el Polígono I-A, paralizado desde hace más de una década.

Durante la reunión se revisó la situación de un sector que, pese a los importantes esfuerzos técnicos y económicos realizados en el pasado —como los proyectos de reparcelación o los estudios de detalle—, nunca llegó a materializarse. La voluntad municipal es aprovechar el trabajo previo. Toda la documentación existente, gran parte de ella fechada en 2013, será respetada y revisada para su actualización y adaptación a la normativa vigente, manteniendo todo lo que resulte técnicamente y legalmente válido.

En este sentido, el concejal de Urbanismo, José Antonio Montilla, señaló que, de acuerdo con el Plan General, el desarrollo del sector debe llevarse a cabo mediante el sistema de cooperación y de iniciativa pública. Por ello, el Ayuntamiento pondrá a disposición del proceso a la empresa pública municipal EPSUVI, que actuará como entidad gestora e impulsora de la actuación, encargándose de coordinar y ejecutar el desarrollo del polígono, así como de ejercer de interlocutor directo entre los propietarios y la administración local, garantizando en todo momento la aplicación de los principios de buena gestión y transparencia exigibles a una entidad pública.