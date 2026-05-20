El Ayuntamiento de El Puerto anuncia un plan de embellecimiento integral para la Barriada de La Playa

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, ha visitado la Barriada de la Playa para supervisar el inicio de las obras de asfaltado de la rotonda de La Puntilla y su posterior pintado, con el objetivo de que este vial quede plenamente operativo antes de final de mes y abierto al uso de los vecinos.

Germán Beardo, acompañado del teniente de alcalde de Infraestructura, Jesús Garay, el Gerente de Apemsa, Juan Ángel Poyatos, y responsables de la empresa constructora Gyocivil, ha señalado que el tanque de tormentas y la estación de bombeo (EBAR Aurora) ya está en funcionamiento, y se inician ahora los trabajos necesarios para la apertura de este tramo mientras se continúan ejecutando las reparaciones de las viviendas afectadas por las obras.

El proyecto contempla igualmente una fase de embellecimiento urbano que incluirá la creación de zonas verdes, la plantación de nuevos árboles y la incorporación de un circuito biosaludable para mayores. El alcalde ha subrayado que “vamos a completar la transformación del barrio con una mejora estética integral, incluyendo la pintura de fachadas y de los bloques de viviendas, para que la zona luzca como merece”.

Un nuevo compromiso que ha adquirido con los vecinos agradeciéndoles las molestias que han soportado mientras se ejecutaba esta obra estratégica, que El Puerto tenía que haber hecho hace ya cuarenta años. Asimismo, el alcalde ha anunciado que el siguiente paso será la canalización de la calle Aurora.

En paralelo, también se está ejecutando ya la reparación del muro del CEIP Sagrado Corazón, que también sufrió desperfectos con la obra de construcción del tanque de tormentas. El alcalde explica que se ha comprometido a la creación de un pequeño auditorio al aire libre en el patio del centro y se ha acordado con la dirección del colegio -para el próximo curso escolar- la dotación de equipamiento tecnológico y material audiovisual tanto para el profesorado como para el alumnado.