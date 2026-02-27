Adjudicada una nueva campaña de asfaltado en Chiclana por casi 2 millones de euros

El Ayuntamiento invertirá casi dos millones de euros en la nueva campaña de asfaltado, tras la adjudicación por parte de la Junta de Gobierno Local de estas actuaciones a la empresa Eiffage Infraestructuras SA por un importe concreto de 1.898.792,50 euros. Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, José María Román, en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto a la delegada municipal de Mantenimiento Urbano, Mª Ángeles Martínez Rico.

“Después de las lluvias de las últimas semanas, que han dejado muchísimas calles y caminos en mal estado, era muy importante la acción del Gobierno”, ha comentado el alcalde, quien ha indicado que “así hoy hemos aprobado la adjudicación de las actuación en una treintena de calles y carreteras, que se suman a lo que ya hemos hecho y estamos ejecutando por valor de casi 11 millones de euros”.

En este sentido, indicar que las labores se suman a las que se han realizado en otros puntos de la ciudad como son las calles Fierro (500.000 euros), calles Arroyuelo e Iro (1.550.000 euros), la Alameda del Río (2,8 millones de euros) o la antigua Nacional 340, con una inversión de 4,5 millones de euros, así como al proyecto de 1,4 millones euros para el mantenimiento del acerado y otro para el arreglo de caminos, y todas las actuaciones que actualmente se desarrollan en calles y caminos del municipio tras los fuertes temporales de lluvias.