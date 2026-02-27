En Chiclana

Adjudicada una nueva campaña de asfaltado en Chiclana por casi 2 millones de euros

Las actuaciones se desarrollarán en casi una treintena de calles y carreteras distribuidas a lo largo del municipio y que se sumarán a las actuaciones financiadas con cargo a los programas de ayudas para el arreglo de caminos

Onda Cero Cádiz

Chiclana |

José María Román y Mª Ángeles Martínez Rico
José María Román y Mª Ángeles Martínez Rico | Ayuntamiento de Chiclana

El Ayuntamiento invertirá casi dos millones de euros en la nueva campaña de asfaltado, tras la adjudicación por parte de la Junta de Gobierno Local de estas actuaciones a la empresa Eiffage Infraestructuras SA por un importe concreto de 1.898.792,50 euros. Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, José María Román, en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto a la delegada municipal de Mantenimiento Urbano, Mª Ángeles Martínez Rico.

“Después de las lluvias de las últimas semanas, que han dejado muchísimas calles y caminos en mal estado, era muy importante la acción del Gobierno”, ha comentado el alcalde, quien ha indicado que “así hoy hemos aprobado la adjudicación de las actuación en una treintena de calles y carreteras, que se suman a lo que ya hemos hecho y estamos ejecutando por valor de casi 11 millones de euros”.

En este sentido, indicar que las labores se suman a las que se han realizado en otros puntos de la ciudad como son las calles Fierro (500.000 euros), calles Arroyuelo e Iro (1.550.000 euros), la Alameda del Río (2,8 millones de euros) o la antigua Nacional 340, con una inversión de 4,5 millones de euros, así como al proyecto de 1,4 millones euros para el mantenimiento del acerado y otro para el arreglo de caminos, y todas las actuaciones que actualmente se desarrollan en calles y caminos del municipio tras los fuertes temporales de lluvias.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer