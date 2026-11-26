La compañía aérea Wizz Air ampliará de tres a cinco las frecuencias semanales de la ruta entre Almería y Madrid antes incluso de su estreno, previsto para el próximo 14 de diciembre. La decisión responde a la alta demanda y al ritmo de reservas registrado durante la primera semana de venta de billetes, abierta el pasado 19 de noviembre.

Casi un 70% más de plazas entre Almería y Madrid

La ampliación supondrá un incremento de casi el 70% en la oferta de plazas disponibles. Las dos nuevas frecuencias se incorporarán progresivamente al sistema de reservas de la compañía, manteniendo la fecha de inicio de las operaciones.

Con este aumento, la conexión pasará a ofrecer un servicio prácticamente diario, lo que permitirá ampliar las posibilidades de desplazamiento entre ambas ciudades, especialmente por motivos laborales y profesionales, así como facilitar las conexiones con otros destinos nacionales e internacionales a través del aeropuerto de Madrid.

Una alternativa ante los problemas de conexión ferroviaria

La ruta forma parte de las medidas de conectividad impulsadas conjuntamente por la Diputación Provincial de Almería, la Junta de Andalucía, a través de Turismo Andaluz, y los ayuntamientos de Almería y Roquetas de Mar.

Esta iniciativa busca reforzar las alternativas de transporte para los viajeros de la provincia, especialmente ante los problemas de movilidad derivados de la interrupción del tráfico ferroviario tras el accidente registrado en Urda el pasado mes de octubre.

Las instituciones valoran el aumento de frecuencias

El presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, ha destacado que contar con cinco frecuencias semanales permitirá atender una necesidad prioritaria de movilidad de los almerienses y, al mismo tiempo, facilitar la llegada de visitantes a la provincia.

Por su parte, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha valorado que el incremento de vuelos ofrece más alternativas tanto a quienes necesitan desplazarse a Madrid como a quienes quieran visitar la provincia.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha incidido en la importancia de esta conexión para el desarrollo económico, turístico y social.

El delegado de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Góngora, ha señalado que el refuerzo de la operativa permitirá abrir nuevas oportunidades para el turismo y la actividad económica, favoreciendo a las empresas y autónomos de la provincia.