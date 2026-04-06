El Recinto Ferial de Almería se transforma en un gran espacio deportivo abierto todo el año

El Ayuntamiento de Almería sigue reforzando su apuesta por el deporte al aire libre con la creación de nuevos espacios pensados para el uso cotidiano de los vecinos. Tras la reciente apertura de varios centros educativos durante los fines de semana para actividades deportivas y de ocio, el Consistorio ha dado un paso más adaptando el Recinto Ferial para su utilización durante todo el año.

Este espacio, que hasta ahora permanecía infrautilizado durante gran parte del calendario, ha sido acondicionado con un total de doce instalaciones deportivas de acceso libre. En concreto, se han habilitado dos pistas destinadas a fútbol sala y balonmano, otras dos para la práctica del baloncesto, y se han renovado las ocho pistas de pickleball, un deporte en auge que combina elementos del tenis, el bádminton y el tenis de mesa. Todas estas zonas podrán utilizarse diariamente en un amplio horario, desde las 7:00 hasta las 23:00 horas.

Además de la instalación de porterías y canastas, el recinto ha sido adaptado para facilitar la práctica deportiva en buenas condiciones, incorporando también módulos de almacenamiento y con previsión de añadir aseos en el futuro. La actuación se ha centrado en la zona norte del Recinto Ferial, frente al aparcamiento del Estadio de los Juegos Mediterráneos, lo que facilita su acceso a los ciudadanos.

El concejal responsable del área, Antonio Casimiro, ha destacado que esta iniciativa responde al objetivo de recuperar espacios públicos y darles un uso activo que beneficie a la ciudadanía. Según ha señalado, Almería cuenta con un clima privilegiado que favorece la práctica deportiva al aire libre, por lo que el Ayuntamiento trabaja para aprovechar estas condiciones y promover hábitos de vida saludables.

Desde el Consistorio también se pone el foco en el componente social de este tipo de proyectos. Más allá del deporte, se busca fomentar la convivencia, el encuentro entre vecinos y el uso compartido de los espacios urbanos. La idea es que cualquier persona, independientemente de su edad o del barrio en el que viva, tenga oportunidades reales para hacer ejercicio, relacionarse y disfrutar del ocio saludable en su entorno más cercano.

Con esta actuación, el Ayuntamiento pretende consolidar un modelo de ciudad en el que la actividad física forme parte del día a día, integrando el deporte en espacios abiertos y accesibles que contribuyan tanto al bienestar individual como a la cohesión social.