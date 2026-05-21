Fallece tras caer desde varios metros de altura en Almería capital

Un hombre ha fallecido en la madrugada de este jueves tras caer desde varios metros de altura mientras se encontraba sentado en un murete en las inmediaciones de la parroquia de San Roque, en el barrio de almeriense de Pescadería.

Las primeras investigaciones apuntan a una muerte de carácter “fortuito”, relacionada con una posible pérdida de equilibrio de la víctima cuando estaba apoyada en el pretil. Como consecuencia, el hombre se precipitó desde una altura de entre seis y ocho metros, impactando contra el suelo y sufriendo un fuerte golpe en la cabeza.

A pesar de estas primeras hipótesis, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Almería mantiene abierta una investigación con el objetivo de confirmar las causas del suceso y descartar la implicación de terceras personas o cualquier tipo de altercado.

El fallecido habría sufrido un traumatismo craneoencefálico severo, que se considera la causa probable de la muerte. La autoridad judicial ya ha ordenado el levantamiento del cadáver, que será sometido a autopsia en las próximas horas.