Detenida en Almería una trabajadora de ayuda a domicilio acusada de robar joyas a una anciana

La Policía Nacional ha detenido en Almería a una mujer de 27 años como presunta autora de un delito de hurto tras supuestamente robar diversas joyas de oro en la vivienda de una persona de avanzada edad donde trabajaba como asistenta domiciliaria.

La investigación se inició después de que la víctima denunciara la desaparición progresiva de varias piezas de joyería que guardaba en su dormitorio. Según relató, durante el periodo en el que detectó las pérdidas, la ahora detenida acudía regularmente a su domicilio para prestarle asistencia.

Entre los objetos sustraídos figuraban pulseras, pendientes, anillos, colgantes y cadenas de oro, algunas de ellas con un importante valor sentimental además del económico.

Las sospechas se centraron en la trabajadora después de que, al enterarse de que la víctima pensaba denunciar los hechos, apareciera supuestamente una de las joyas en un lugar de la vivienda que ya había sido revisado previamente por familiares.

A raíz de ello, agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial iniciaron distintas gestiones que permitieron detectar varias operaciones de venta de joyas realizadas presuntamente por la investigada y su marido en fechas cercanas a las desapariciones.

Los investigadores mostraron fotografías de las piezas recuperadas a la denunciante, quien reconoció varias de ellas “sin ningún género de dudas” como de su propiedad.

Según las declaraciones recogidas durante la investigación, la detenida habría entregado algunas joyas a su marido para que las vendiera, asegurándole que procedían de su madre. El hombre aseguró desconocer el origen ilícito de las piezas y quedó en libertad.

La pareja manifestó además que atravesaba dificultades económicas debido a unas obras en su vivienda y que el dinero obtenido se destinó a la compra de electrodomésticos y trabajos de pintura.

Durante su declaración policial, la mujer reconoció haber vendido varias joyas y entregó voluntariamente una pulsera de oro que todavía conservaba porque, según explicó, “le gustaba”. La pieza fue reconocida posteriormente por la familia de la víctima.

La detenida, que carecía de antecedentes policiales, quedó en libertad tras prestar declaración y ha sido puesta a disposición judicial junto con las diligencias y las joyas recuperadas.