ESPACIO DE TURISMO

El 'Cielo de Almería' se tiñe de rojo 'cereza'

Bayárcal trabaja en la creación y mejora de una red de senderos por la Alpujarra almeriense. El pueblo que ha creado una Fiesta los días 20 y 21 de junio para las cerezas cultivadas a mayor altitud de la provincia de Almería.

Onda Cero Almería

Almería |

Bayárcal estima que para julio tendrá transitables cinco senderos conectados para más de 45 kilómetros de aventura por diversas localidades de la Alpujarra almeriense

La Naturaleza en estado puro, un enorme potencial para el trail running, grandes rutas, turismo activo, miradores y fotografías, paisajes únicos y experiencias inolvidables.

Un amplio abanico de posibilidades para el municipio que se posiciona como un gran pequeño destino para escapadistas.

Y a todo ello suma la 'I Fiesta de la Cereza', 20 y 21 de junio, un cultivo local que regala los sentidos con su floración y su degustación.

Además, crece el porcentaje de jóvenes españoles que el verano de 2026 practicarán turismo nacional,....

De lunes a viernes a las 12,50 h, Pepe Ballesteros hace a Almería famosa en el mundo entero.

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