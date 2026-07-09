Almería gana un refugio contra el calor

Almería dará un paso más a su adaptación al cambio climático con la construcción del primer refugio climático urbano de la ciudad. El proyecto que se desarrollará en el Paseo Marítimo, en la Avenida Cabo de Gata s/n, frente al Centro Residencial para Personas Mayores El Zapillo, contará con una subvención europea de 451.418,75 euros procedente del Programa Andalucía FEDER 2021-2027. La inversión total alcanzará los 482.930, 59 euros, de los que el Ayuntamiento aportará aproximadamente 82.940 euros.

La actuación transformará un tramo de unos 1.320 metros cuadrados en un espacio pensado para combatir el calor extremo mediante soluciones basadas en la naturaleza y la innovación tecnológica. Se trata de uno de los espacios públicos con mayor intensidad de uso peatonal de la ciudad y con una elevada exposición solar, por lo que ha sido identificado como un enclave prioritario para implantar medidas de adaptación al cambio climático, especialmente dirigidas a proteger a las personas mayores y otros colectivos vulnerables frente a las altas temperaturas. Entre las medidas previstas se incluyen la plantación de nuevo arbolado y especie adaptadas al clima mediterráneo, la creación de nuevas zonas de sombra, pavimentos que reduzcan el efecto isla de calor, mobiliario urbano accesible, fuentes de agua y áreas de descanso más confortables.

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto será la instalación de un sistema inteligente de monitorización ambiental integrado en la plataforma municipal Smart Mobility. Este permitirá medir en tiempo real variables como la temperatura, la humedad, la radiación social, la temperatura superficial o la ocupación del espacio. Gracias a esta tecnología será posible evaluar científicamente la eficacia de las medidas adoptadas y disponer de información objetiva para diseñar futuros refugios climáticos en otros puntos de la ciudad.

Además de mejorar el bienestar de la ciudadanía, el refugio climático tendrá un carácter demostrativo y servirá como modelo para futuras actuaciones dentro de la estrategia municipal de adaptación al cambio climático. El proyecto contará con la colaboración de la Cátedra Almería Municipio Azul, Integrada por el Ayuntamiento y la Universidad de Almería, que participará en la validación científica de los resultados.

La concejala de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacramento Sánchez, ha destacado que “la aceptación de esta subvención supone un paso muy importante para seguir transformando Almería en una ciudad más preparada para afrontar los efectos del cambio climático. Este refugio climático será una actuación pionera que combina naturaleza, innovación tecnológica y diseño urbano para crear un espacio más saludable y confortable para todos”.

El Ayuntamiento ha elegido este tramo del Paseo Marítimo por ser una de las zonas con mayor tránsito peatonal y una elevada exposición al sol, con especial atención a la protección de las personas mayores y otros colectivos vulnerables. Las obras tendrán un plazo estimado de ejecución de seis meses una vez finalicen la redacción del proyecto y el proceso de contratación, dentro del calendario previsto por el programa FEDER 2021-2027.