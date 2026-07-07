El Puerto de Almería tendrá un restaurante y un supermercado junto a la entrada de poniente en 2028

El Puerto de Almería contará con una nueva área de servicio en su acceso por poniente que incluirá un restaurante, un supermercado y una amplia zona de aparcamiento. El proyecto, impulsado por la Autoridad Portuaria de Almería (APA) y que ejecutará la empresa Garajes Indalo mediante concesión administrativa, estará finalizado en 2028.

La actuación se desarrollará sobre una parcela de 8.559 metros cuadrados, actualmente ocupada por construcciones en desuso, con el objetivo de mejorar los servicios que reciben los cerca de un millón de pasajeros que utilizan cada año el puerto, especialmente durante la Operación Paso del Estrecho.

La presidenta de la APA, Rosario Soto, ha destacado que esta intervención permitirá poner en valor una zona estratégica situada junto al acceso desde la N-340, además de mejorar la imagen de la entrada occidental de la ciudad mediante nuevas zonas ajardinadas y la puesta en valor del edificio del Varadero.

El proyecto contempla una inversión de 7,7 millones de euros. El restaurante contará con 350 metros cuadrados, mientras que el supermercado ocupará 4.886 metros cuadrados distribuidos en dos plantas: una destinada al aparcamiento y otra a la zona comercial y de almacén.

Además de ofrecer nuevos servicios a viajeros, trabajadores portuarios y vecinos de la ciudad, la iniciativa permitirá mejorar la movilidad dentro del recinto portuario, evitando desplazamientos fuera del puerto para realizar compras o acceder a restauración.

La nueva área de servicio generará alrededor de 50 empleos directos una vez entre en funcionamiento y, según las previsiones de la Autoridad Portuaria, supondrá unos ingresos superiores a cinco millones de euros para el organismo.