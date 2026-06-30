El Infoca moviliza dos helicópteros y un amplio operativo por un incendio forestal en Antas

El Plan Infoca ha activado este martes un amplio dispositivo para combatir un incendio forestal declarado en el paraje Fuente El Quinto, en el término municipal de Antas.

El aviso se ha recibido a las 11:05 horas, momento en el que el operativo de extinción ha movilizado medios aéreos y terrestres para tratar de controlar el fuego lo antes posible.

Hasta la zona se han desplazado dos helicópteros semipesados, cuatro grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente y un vehículo autobomba, según ha informado el Infoca a través de sus canales oficiales.

Por el momento no han trascendido las causas del incendio ni si las llamas han afectado a viviendas o infraestructuras cercanas. Los trabajos de extinción continúan activos.

Este nuevo incendio se suma a los registrados en las últimas semanas en la provincia de Almería, como los ocurridos en Carboneras y Huércal de Almería, donde también fue necesaria la intervención del Plan Infoca.