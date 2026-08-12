La Policía Nacional desarticula en Almería la `Banda del Patinete´ tras esclarecer siete robos

La Policía Nacional ha detenido en Almería a tres personas, dos mayores de edad y un menor, como presuntos responsables de varios delitos de robo con fuerza en establecimientos deportivos y de restauración de capital. Los arrestados formarían parte de un grupo criminal al que se atribuyen, hasta el momento, siete robos cometidos durante los últimos meses.

La investigación fue desarrollada por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Almería, después de detectar importantes similitudes entre diferentes robos registrados. El análisis conjunto de los hechos permitió establecer un patrón de actuación y determinar que los autores actuaban de manera coordinada, seleccionando principalmente aquellos establecimientos en los que podían encontrar dinero en efectivo.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue el caso habitual de patinetes eléctricos. Los integrantes del grupo se desplazaban con estos vehículos hasta las inmediaciones de los locales elegidos y los utilizaban posteriormente para abandonar rápidamente la zona después de cometer los robos. Los hechos se producirían durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Para acceder a los establecimientos, los presuntos autores forzaban puertas, cerraduras, cajas registradoras y otros elementos de acceso. Una vez dentro, su principal objetivo era hacerse con dinero en efectivo. La investigación también permitió determinar que cada miembro del grupo tenía asignadas funciones concretas: mientras uno accedía al interior y manipulaba los sistemas de seguridad, otros permanecían en el exterior realizando labores de apoyo y control de posibles entradas.

Las pesquisas permitieron finalmente identificar a los integrantes del grupo y relacionarlos con diferentes hechos investigados. Durante estas intervenciones de diferentes efectos relacionados con los robos, además de herramientas que podrían haber sido empleadas para acceder a los acontecimientos.

Tras pasar a disposición de la autoridad judicial competente, los dos detenidos mayores de edad ingresaron en prisión provisional. En el caso del menor, se acordó su internamiento en un centro de reforma. La investigación continúa abierta y la Policía Nacional no descarta que los arrestados puedan estar relacionados con otros robos de características similares cometidos tanto en la ciudad de Almería como en otros puntos de la provincia.

La Policía Nacional recuerda además la importancia de adoptar medidas de prevención para evitar robos en establecimientos. Entre sus recomendaciones se encuentra mantener en buen estado los sistemas de videovigilancia y alarma, comprobar puertas, ventanas y accesos ates del cierre y evitar dejar durante la noche cantidades importantes de dinero en efectivo en lugares accesibles. También se aconseja contar con una iluminación adecuada en las entradas y zonas exteriores y prestar atención a personas que permanezcan de forma reiterada en las inmediaciones de los establecimientos.

En caso de producirse un robo, la Policía recomienda no manipular ni limpiar las zonas que hayan podido tocar los autores para preservar posibles huellas y otros indicios útiles para la investigación. Ante una situación sospechosa o si el robo se está produciendo, aconseja avisar inmediatamente al 091 y evitar enfrentarse con los responsables.