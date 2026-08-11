La Policía desmantela una red que facilitaba empadronamientos fraudulentos a extranjeros en Almería

La Policía Nacional ha desarticulado en Almería una trama dedicada a facilitar empadronamientos fraudulentos a ciudadanos extranjeros que se encontraban en situación irregular, con el objetivo de que posteriormente pudieran iniciar trámites para regularizar su situación administrativa en España.

La operación, denominada "Corral", ha sido desarrollada por agentes de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF), perteneciente a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Almería. Las pesquisas comenzaron en julio de 2025 y han permitido identificar el funcionamiento de una estructura dedicada a gestionar este tipo de empadronamiento.

Durante la investigación, los agentes comprobaron que 47 personas habían sido empadronadas de manera fraudulenta en cinco viviendas situadas en Almería, Níjar y Canjáyar, sin que los propietarios legítimos de esos inmuebles tuvieran conocimiento de estas inscripciones ni hubieran dado su autorización.

La organización recurría a documentación relacionada con los inmuebles y sus titulares para realizar trámites necesarios ante el padrón municipal. Parte de los investigados se encargaba además de localizar y captar a ciudadanos extranjeros interesados en obtener estos certificados de empadronamiento. Una vez conseguidos, eran utilizados posteriormente ante la Oficina de Extranjeros de Almería con la finalidad de iniciar procedimientos destinados a regularizar su situación administrativa.

La actuación policial se desarrolló en dos fases. El 1 de julio fueron arrestadas diez personas por delito de falsedad de documentos, mientras que el día 4 de agosto se produjo la detención de otras cinco personas, consideradas presuntas intermediarias de la trama. En total, son quince detenidos.

Con estas detenciones, la Policía Nacional da por desarticulada la estructura investigada en el marco de la operación "Corral". No obstante, las actuaciones policiales continúan abiertas con el propósito de localizar a otros posibles implicados y reunir pruebas que permitan esclarecer por completo los hechos.

Tras la práctica de las correspondientes diligencias policiales, los quince detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente en Almería.