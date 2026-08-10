La Policía interviene en Almería media tonelada de hachís y detiene a cuatro personas

La Policía Nacional ha detenido en Almería a cuatro personas como presuntas responsables de delitos contra la salud pública y tenencia ilícita de armas en el marco de una investigación llevada a cabo por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Almería.

La operación ha permitido sacar del circuito ilegal alrededor de media tonelada de hachís de gran pureza y calidad, entre la que destacan 350 kilos de la variedad conocida como dry. Además, los agentes han intervenido más de 50 kilos de cogollos de marihuana preparados y envasados al vacío, una pistola Glock con munición, 37 cartuchos del calibre 9 milímetros Parabellum, 3.000 euros en efectivo y distintos materiales empleados para el envasado y distribución de drogas. También se han intervenido dos vehículos de alta gama y siete terminales telefónicos.

La investigación comenzó el pasado mes de junio, después de que los agentes detectaran a una persona que presuntamente se dedicaba a reunir grandes cantidades de marihuana procedentes de distintos puntos de las provincias de Almería y Granada. El objetivo sería trasladar posteriormente estas sustancias hacia otros países europeos.

Las pesquisas permitieron averiguar que el principal investigado utilizaba vehículos de alta gama para realizar los desplazamientos relacionados con el transporte de la droga. Los investigadores también establecieron su posible vinculación con una estructura dedicada al almacenamiento y custodia de importantes cantidades de sustancias estupefacientes.

Uno de los registros practicados permitió localizar uno de los principales alijos de la operación. En el interior de varios frigoríficos y de un arcón congelador se encontraron 350 kilos de hachís ocultos y distribuidos para su conservación.

Esta variedad de hachís presenta la particularidad de necesitar temperaturas bajas para mantener intactas sus propiedades, una circunstancia que incrementa considerablemente su valor en el mercado ilegal de estupefacientes.

La actuación policial se enmarca en las operaciones dirigidas contra el tráfico de drogas y las organizaciones criminales relacionadas con esta actividad dentro del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar. Según la Policía Nacional, la intervención ha permitido desarticular un importante punto destinado al almacenamiento y custodia de grandes partidas de estupefacientes que, presuntamente, tendrían como destino tanto el mercado nacional como el internacional.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial. Uno de ellos ingresó en prisión provisional sin fianza, mientras que los otros tres quedaron en libertad con cargos y con medidas restrictivas de libertad, a la espera de los informes policiales correspondientes.

La investigación continúa abierta y la Policía Nacional no descarta que puedan producirse nuevas actuaciones relacionadas con la operación.