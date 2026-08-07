El verano más cálido en Almería desde 1961

Julio de 2026 se ha consolidado como uno de los meses más calurosos registrados en las últimas décadas en la provincia de Almería. El balance climatológico pone de manifiesto que la temperatura media mensual superó en aproximadamente dos grados la referencia habitual de este periodo, un comportamiento que se enmarca en una tendencia de veranos cada vez más cálidos.

Las elevadas temperaturas no solo se dejaron notar durante el día, ya que las noches también estuvieron marcadas por un calor persistente, con numerosos episodios en los que los termómetros apenas tuvieron descenso. A esta situación hay que sumarle la humedad ambiental, que incrementó la sensación de bochorno durante buena parte del mes.

Los expertos advierten de que el calentamiento acumulado favorece a estos episodios de calor, para que cada vez sean más intensos y prolongados, afectando a gran parte del litoral mediterráneo durante las últimas semanas.

De cara al mes de agosto, las previsiones apuntan a que el ambiente continuará siendo plenamente veraniego durante la primera mitad del mes, aunque, en principio, sin alcanzar la intensidad de algunos de los episodios registrados en julio. No obstante, la segunda quincena podría venir acompañada de una mayor inestabilidad atmosférica, con posibilidad de tormentas asociadas al calor acumulado.

Esta evolución confirma que el verano del año en curso está destacando por temperaturas muy por encima de los valores habituales, un comportamiento que vuelve a situar Almería entre las provincias más afectadas por el calor en el conjunto litoral mediterráneo.