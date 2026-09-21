Recuperan en Almería un coche de más de 200.000 euros robado en Italia

La Policía Nacional de Almería ha destapado el entramado patrimonial y financiero de un grupo criminal investigado por delitos vinculados al tráfico de drogas. En el marco de la denominada ‘Operación Reina’, los agentes han recuperado además un vehículo de alta gama valorado en más de 200.000 euros, sustraído en Italia y posteriormente manipulado para dificultar su identificación.

La investigación ha sido desarrollada por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Almería, cuyos agentes han rastreado los movimientos económicos de los investigados y localizado diversos bienes presuntamente relacionados con la actividad delictiva.

Entre los efectos intervenidos figura el turismo de lujo, cuya localización dio pie a una nueva línea de pesquisa debido a las anomalías que presentaba, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Los especialistas de Policía Científica comprobaron durante la inspección que el vehículo había sido manipulado. Esta circunstancia llevó a los investigadores a profundizar en su origen hasta confirmar que había sido robado en Italia.

Una vez determinada su procedencia, se activaron los canales de cooperación policial internacional necesarios para reconstruir el recorrido del automóvil y completar las gestiones que han permitido su devolución al legítimo propietario.

De forma paralela, los investigadores centraron sus esfuerzos en reconstruir la situación patrimonial de los miembros del grupo y en identificar los bienes que podían tener relación con el entramado criminal.

El análisis efectuado ha permitido localizar y bloquear distintos activos, entre ellos una embarcación, con el objetivo de evitar su desaparición, transmisión a terceros o salida del alcance de la investigación judicial.

Los agentes también han detectado operaciones económicas fraccionadas, una práctica empleada para dificultar el rastreo de los fondos y evitar que determinadas transacciones despierten alertas en el sistema financiero.

Asimismo, la Policía ha constatado la utilización de terceras personas como titulares formales de algunos bienes. Esta fórmula de interposición patrimonial tendría como finalidad impedir que las propiedades puedan vincularse de forma directa con sus verdaderos beneficiarios.

La investigación continúa abierta para esclarecer la estructura económica del grupo, determinar el origen y destino de los activos detectados, localizar otros bienes ocultos o registrados a nombre de terceros e identificar al resto de posibles implicados.