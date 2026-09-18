Detenidas 14 personas de dos entramados familiares por tráfico de drogas en El Puche

La Policía Nacional ha detenido a 14 personas en una operación desarrollada en dos fases contra dos entramados familiares asentados en El Puche, en Almería, presuntamente dedicados a la venta, almacenamiento y distribución de drogas.

La operación, denominada 'Nele', ha permitido realizar nueve entradas y registros en viviendas del barrio. A los arrestados se les atribuyen, en distinto grado, delitos contra la salud pública por tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

La investigación comenzó tras las quejas reiteradas de vecinos por la constante llegada de consumidores a determinadas viviendas y los conflictos y altercados asociados a esta actividad.

Los agentes determinaron que varias viviendas funcionaban de forma coordinada: algunas como puntos de venta directa, mientras otras servían para almacenar mayores cantidades de droga y abastecer posteriormente a los puntos de venta. Además, buena parte de los implicados mantenían vínculos familiares.

La primera fase se desarrolló los días 5 y 6 de agosto, con cuatro registros y ocho detenidos. Los agentes intervinieron más de 240 gramos de cocaína, 570 gramos de marihuana, pequeñas cantidades de éxtasis y otras sustancias, además de 6.635 euros en efectivo, balanzas de precisión y material para preparar y distribuir las dosis.

En uno de los registros, una investigada intentó deshacerse de la droga arrojándola por el inodoro al advertir la presencia policial, aunque los agentes lograron recuperarla. En otra vivienda localizaron una estancia utilizada como 'fumadero'.

Casi un mes después, los investigadores comprobaron que algunos puntos de venta seguían operativos, incluida una vivienda que había sido registrada en agosto y en la que volvía a venderse droga.

La segunda fase tuvo lugar el 10 de septiembre, con cinco nuevos registros y seis detenidos. Los agentes localizaron dos puntos de venta, una vivienda utilizada para almacenamiento y abastecimiento y otro inmueble acondicionado para el cultivo 'indoor' de marihuana.

En esta actuación fueron intervenidas 429 plantas, más de 1.300 gramos de marihuana, hachís, cocaína y 54 papelinas preparadas para su distribución, junto con 3.805 euros en efectivo y material para el cultivo, entre ellos 31 focos con transformadores, extractores, ventiladores y equipos de climatización.

También se intervino una carabina de aire comprimido.

Durante uno de los registros, una persona reconoció haber acudido a comprar droga y llevaba una papelina de cocaína recién adquirida. Al mismo tiempo, desde una ventana fue arrojado un paquete con otras siete dosis de cocaína, que fueron recuperadas por los agentes.

La Policía comprobó además que varios inmuebles presentaban conexiones fraudulentas a la red eléctrica, por lo que se procedió a inspeccionar las instalaciones y cortar los suministros irregulares.

Los ocho detenidos en la primera fase fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Almería, mientras que los seis arrestados en septiembre pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 4, ambos en funciones de guardia.