ROQUETAS DE MAR

Dos heridos en un incendio en un piso de Roquetas de Mar

Una mujer de 86 años y un hombre de 59 han sido trasladados al Hospital de Poniente y ocho vecinos no han podido pasar la noche en sus viviendas.

Onda Cero Almería

Almería |

Dos heridos en un incendio en un piso de Roquetas de Mar
Dos heridos en un incendio en un piso de Roquetas de Mar | Bomberos del Poniente

Dos personas han resultado heridas en un incendio declarado esta pasada madrugada en un piso de Roquetas de Mar (Almería). El fuego se produjo en la cuarta planta de un edificio de la calle Mérida y obligó a desalojar de forma preventiva a una veintena de vecinos.

El 112 recibió los primeros avisos sobre las 00:50 horas, alertando de la presencia de llamas y humo. Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos del Consorcio de Poniente, Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios.

Una mujer de 86 años y un hombre de 59 fueron atendidos y posteriormente evacuados al Hospital de Poniente. Tras la intervención, ocho vecinos de la cuarta planta no pudieron regresar a sus viviendas y tuvieron que pasar la noche fuera de sus hogares.

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