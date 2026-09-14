'El Horno de Martín' de Vera, en el Top 50 de las mejores panaderías de España

'El Horno de Martín' recibe su segundo reconocimiento nacional en el certamen de panes artesanos

Emilio Gimeno, gerente de esta tahona situada en Vera que cumple 126 años, tiene experiencia en premios.

El concurso de las 50 Panaderías Top de España es la continuación de la Ruta del Buen Pan, donde ya cosechó un Estrella Amarilla en 2022.

El Bilbao Global Bakery Forum, en la capital vizcaína, ha sido el lugar de encuentro de la panadería artesana española los días 13 y 14 de septiembre; dos jornadas en las que profesionales, investigadores, empresas e instituciones del sector han intercambiado conocimientos y han debatido sobre los grandes retos del pan.

Competición y al tiempo aprendizaje del valor de los trigos antiguos, la formación de los futuros profesionales, la evolución de la panadería de calidad, el papel del marketing, la publicidad y la inteligencia artificial, la relación entre panadería y restauración y el turismo de pan.

Asuntos todo ellos que sirven para heñir una masa donde no pueden faltar como ingredientes la tradición y la innovación.