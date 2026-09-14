Almería contabilizó 66 suicidios en 2025. EL 76% de las víctimas fueron hombres

Almería terminó 2025 con 66 fallecimientos por suicidio, una cifra que sitúa a la provincia ligeramente por encima del promedio andaluz, con 8,50 muertes por cada 100.000 habitantes frente a las 8,41 del conjunto de Andalucía. Los hombres concentraron 52 de esos fallecimientos, mientras que 14 correspondieron a mujeres, según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística.

La diferencia entre ambos sexos también queda reflejada en las tasas. En la provincia se registraron 13,10 muertes por cada 100.000 hombres, frente a 3,69 por cada 100.000 mujeres. La tendencia es parecida en Andalucía, donde 560 de las 733 personas que murieron por suicidio durante 2025 fueron hombres, lo que supone el 76,4% del total, frente a 173 mujeres.

Estos datos fueron dados a conocer durante la presentación de una campaña celebrada este jueves en Granada por la Federación Salud Mental Andalucía y el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Bajo el lema ‘Que el miedo no te paralice, pide ayuda’, la iniciativa dirige especialmente su atención a los hombres y a las normas sociales que pueden favorecer que escondan su malestar, intenten afrontar solos las dificultades o pospongan la búsqueda de ayuda.

Dentro del conjunto andaluz, Almería ocupa una posición intermedia. Su tasa de 8,50 muertes por cada 100.000 habitantes supera las registradas en Cádiz, con 6,96; Málaga, con 7,55, y Sevilla, con 7,65. Sin embargo, se encuentra por debajo de Jaén, que presenta la cifra más elevada de la comunidad, con 10,99, y de Huelva, con 10,91. También presentan tasas superiores Granada, con 9,68, y Córdoba, con 9,31.

Entre los hombres, las diferencias territoriales son igualmente significativas. Almería presenta una tasa masculina de 13,10 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, prácticamente en línea con la media andaluza, situada en 13,05. La cifra provincial queda por debajo de Huelva, con 19 casos; Jaén, con 16,64, y Córdoba, con 15,60. Las tasas más bajas corresponden a Sevilla, con 10,73, y Cádiz, con 11,41.

La campaña presentada en Granada pretende poner el foco precisamente en los obstáculos que pueden impedir a los hombres solicitar ayuda cuando atraviesan momentos de sufrimiento psicológico. Los responsables de la iniciativa recuerdan que el suicidio responde a una realidad compleja en la que pueden confluir factores personales, familiares, sociales, económicos, laborales y relacionados con la salud, por lo que no puede atribuirse a una única causa.

El presidente de la Federación Salud Mental Andalucía, Manuel Movilla, compartió durante el acto parte de su propia experiencia. Según explicó, muchos hombres han crecido con la idea de que deben guardar silencio, resistir las dificultades y continuar adelante sin mostrar lo que sienten. Movilla defendió que solicitar apoyo no representa una señal de debilidad y reclamó que quienes decidan hacerlo puedan encontrar servicios profesionales suficientes, accesibles y próximos.

En esa misma línea, reclamó una actuación conjunta de los ámbitos sanitario, social y educativo, así como de las administraciones, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y el conjunto de la ciudadanía. El encuentro contó precisamente con representantes de estos sectores, entre ellos instituciones autonómicas y provinciales, el Ayuntamiento de Granada, la Universidad de Granada, colegios profesionales, la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental, la Escuela Andaluza de Salud Pública y diferentes entidades sociales.

El testimonio y la experiencia personal en materia de salud mental también tuvieron un papel destacado durante la jornada. El encuentro comenzó con la lectura del poema ‘No lo hagas’, escrito por Amaia Santos Guerrero e interpretado por Nani Gandiaga. Posteriormente se sucedieron las intervenciones institucionales y la presentación de la pieza audiovisual principal de la campaña, diseñada para cuestionar los estereotipos que pueden llevar a determinados hombres a ocultar su sufrimiento.

La jornada concluyó con la lectura del manifiesto con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Antes de ese momento, Movilla pidió a los asistentes que se levantaran y sostuvieran una cinta amarilla, identificada con las iniciativas de prevención del suicidio. La cinta fue pasando por la sala de la Confederación Granadina de Empresarios como representación de una red colectiva de apoyo y del compromiso de escuchar y acompañar a quienes atraviesan situaciones de sufrimiento.

La campaña seguirá difundiéndose a través de las redes sociales de la Federación Salud Mental Andalucía, con la intención de ampliar el alcance del mensaje y reforzar la importancia de la prevención.

Las personas que se encuentren en una situación de sufrimiento emocional intenso o tengan pensamientos relacionados con el suicidio pueden contactar con el 024, un servicio estatal gratuito y confidencial que funciona durante las 24 horas de todos los días del año. También está disponible para familiares y personas cercanas. Si existe un peligro inmediato para la vida, se recomienda llamar al 112 o acudir cuanto antes al servicio de urgencias más cercano.