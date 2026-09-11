El desayuno se empodera en la oferta gastroturística de Almería capital

Desayunar en Almería capital se ha convertido en una rica experiencia para autóctonos y foráneos

La variada creatividad de esta primera comida del día sitúa a cafeterías locales como auténticos polos de fidelización a través del paladar.

34 establecimientos, tres más que el año pasado, se muestran a curiosos, parroquianos, sibaritas y gorumets a través de la 'II Ruta del Desayuno' de Almería.

Hasta el 27 de septiembre, la iniciativa de la Asociacion de Hosteleros de Almería (ASHAL) cuenta con la implicación de Ayuntamiento, Diputación, Sabores Almería.

¿Podría ser la Merienda la próxima apuesta?

Además, presentados oficialmente los carteles, pregoneras, programa y abanico de las Fiestas de San Miguel en Pulpí; Paterna del Río procesiona a su Cristo de las Penas mientras prepara su venidera 'Fiesta de la Castaña';...

De lunes a viernes a las 12,50 h, Pepe Ballesteros no es nada sin sugerencias turísticas de cercanía y sus tontunadas varias.