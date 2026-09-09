García Ibáñez rechaza las críticas a sus pinturas: “No voy a entrar en una polémica absurda”

El pintor Andrés García Ibáñez ha negado rotundamente las acusaciones realizadas por el PSOE, que sostiene que en las pinturas que ha creado para el Santuario del Saliente aparecen representados la actual alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso, y el exalcalde Francisco Torrecillas. El artista se ha mostrado prudente, pero tajante, al rechazar esas afirmaciones: “No quiero entrar en una polémica absurda. Ni he pintado a María del Mar ni a Torrecillas, eso es mentira”.

García Ibáñez considera que se ha difundido una información falsa a partir de una interpretación política de sus obras. Según explica, una de las figuras que se ha identificado con la alcaldesa corresponde en realidad a una representación de la iglesia de Tiatira, un elemento creado para la propia composición, mientras que la otra figura señalada como el exalcalde es el demonio que aparece bajo los pies de San Miguel. Para esta última representación, el artista asegura que utilizó como modelo a su propio hijo.

El pintor, que ha dedicado siete años al proyecto artístico desarrollado en el templo, incluyendo la decoración de la cúpula, los ábsides y otras zonas del santuario, se muestra satisfecho con el resultado. Todo el trabajo, según señala, se llevó a cabo con el respaldo del Obispado de Almería. García Ibáñez recuerda con especial satisfacción el acto de consagración del templo, al que acudieron alrededor de un millar de personas y durante el cual pudo comprobar la emoción que despertaron las nuevas obras entre muchos de los asistentes.

El Grupo Municipal Socialista de Albox había expresado anteriormente su rechazo al supuesto uso partidista del Santuario del Saliente durante la presentación de las nuevas pinturas. En un comunicado, los socialistas aseguraron que en algunas de las obras podían reconocerse integrantes del equipo de gobierno municipal y familiares, entre ellos la propia alcaldesa y la teniente de alcalde.

Desde el PSOE defendieron además que el Santuario del Saliente representa desde hace generaciones un lugar de devoción compartido y un símbolo de unión entre los vecinos de Albox. Por ese motivo, consideraron que no resulta adecuado introducir en este espacio religioso elementos que puedan interpretarse como referencias políticas o como un reconocimiento a personas relacionadas con el gobierno municipal.

Las críticas se centraron especialmente en la supuesta aparición de rostros pertenecientes a integrantes del equipo de gobierno y a familiares. Los socialistas calificaron esta circunstancia como un posible aprovechamiento de la posición institucional y acusaron a los responsables municipales de utilizar espacios vinculados a las creencias de los vecinos para favorecer su imagen pública y personal.