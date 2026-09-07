Iª Recreación histórica de las funerales de Lucio Alfeno Avitiano, nacido en Abla y prócer romano en el siglo II d.c.

Abla morirá un poco este sábado 12 de septiembre gracias a la Recreación Histórica ABLA ROMANA • FVNVS AVITIANI, DEL FUNERAL DE LUCIO ALFENO AVITIANO.

Este personaje real es quien ahora revive gracias al empeño de un grupo de personas que han entendido que la mejor manera de comunicar y aprender es el entretenimiento.

La pregunta desencadenante ha sido ¿quien era Lucio Alfeno Avitiano, nacido en Abla, que llegó a ocupar puestos de responsabilidad en el antiguo imperio romano y del que se conservan inscripciones sobre piedra?

Además, el Santuario de la Virgen de Saliente, en Albox, ilumina aún más su valor como lugar sagrado, de peregrinación y al tiempo reclamo turístico. Todo trás la decoración pictórica de cúpula y ábsides realizada por el artista Andrés García Ibáñez inspirada en el libro bíblico del Apocalpsis. El acto de inauguración congreró este fin de samana a miles de devotos y curiosos.

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Y la interrogante que plantea Pepe Ballesteros hoy es: ¿En vista de tantas olas de calor y temperaturas tórridas, julio y agosto podrían dejar de ser temporada alta para el turismo en el sur en favor de otros meses u otros destinos más fresquitos?