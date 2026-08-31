98 denuncias este año por estacionamientos y acampadas ilegales de autocaravanas en el litoral de Níjar

Los agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía han tramitado 98 denuncias en lo que va de año por estacionamientos indebidos de caravanas, autocaravanas y vehículos camperizados, además de acampadas realizadas fuera de las zonas autorizadas en el litoral de Níjar. La vigilancia se intensifica especialmente durante el verano para evitar que estos vehículos permanezcan durante la noche en espacios no habilitados y para controlar posibles vertidos de residuos.

El dispositivo especial lleva funcionando siete años y combina las labores de vigilancia con la información a los visitantes. Los agentes suelen advertir primero a los propietarios y recurren a la denuncia cuando no atienden las indicaciones o cuando la presencia del vehículo provoca un impacto sobre el entorno, como daños en la vegetación o abandono de residuos. También se considera acampada cuando se instalan elementos como mesas, toldos o calzos que amplían el espacio ocupado.

La Junta asegura que el propósito principal es proteger el Parque Natural y concienciar a quienes lo visitan, dejando las sanciones como último recurso. Los agentes recorren las playas para detectar situaciones irregulares y, cuando es necesario, proceden al desalojo de las autocaravanas y al cierre de determinados accesos mediante gálibos para evitar que vuelvan a entrar en zonas restringidas.

El control, no obstante, se mantiene durante todo el año. El pasado invierno, Medio Ambiente y la Policía Local de Níjar realizaron actuaciones conjuntas para retirar autocaravanas estacionadas irregularmente en áreas especialmente sensibles, entre ellas El Playazo y La Isleta del Moro. Durante este año también se ha recurrido a la grúa municipal para retirar vehículos que permanecían en lugares donde el estacionamiento está prohibido.

Además de controlar las pernoctaciones y estacionamientos a lo largo de la costa, el dispositivo presta especial atención a las empresas de turismo activo y al acceso a las playas de Mónsul y Genoveses, dos de los puntos con mayor presión turística durante el verano.

Desde la Junta recuerdan que las autocaravanas deben permanecer únicamente en aparcamientos y áreas específicamente habilitados, respetando la señalización y las restricciones existentes. La administración autonómica subraya que la colaboración de los visitantes es fundamental para garantizar la conservación del Parque Natural y evitar el deterioro de sus espacios más sensibles.