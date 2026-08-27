La Mojonera garantiza su suministro de agua con el nuevo depósito de 5 millones de litros

El Ayuntamiento de La Mojonera ha completado con éxito la puesta en marcha de su nuevo depósito de almacenamiento y la conexión definitiva a la desaladora del Campo de Dalías, una infraestructura histórica que pone fin a dos décadas de problemas de suministro y cortes en el municipio.

La obra, que ha contado con una inversión de 1,7 millones de euros, dota a la localidad de una reserva de 5 millones de litros de agua (5.000 metros cúbicos). Este proyecto asegura un suministro estable y de calidad para los núcleos de La Mojonera, Venta del Viso y las zonas Este y Oeste, eliminando la dependencia de los antiguos pozos subterráneos afectados por nitratos.

Desde el consistorio han destacado que esta gran mejora se ha ejecutado sin aplicar ninguna subida en el recibo del agua para los vecinos.

Con motivo de este hito, hemos entrevistado al alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, quien analiza detalladamente los desafíos superados durante la gestión del proyecto, el impacto real de la nueva infraestructura en la presión y calidad del agua, y los planes de futuro para el municipio.