Feria de Almería 2026: el folclore almeriense, el Día del Niño, protagonistas del miércoles 26

9:00 h Dianas floreadas y Charanga Barrio de los Ángeles.

10:00 h Exhibición de Graffiti Urbano “Vive, Disfruta, Cuida Almería” Calle Castellar esquina con C/ San Francisco de Asís Horario: de 10:00 a 14:00 h.

10:30 a 14:30 h. IV Torneo de Speedcubing Feria. Centro IKEA Almería.

11:00h Jugamos en Feria – Juegos inclusivos Miniferia, Photocall, Juegos de animación Juegos de agua y tradicionales, Zona sensorial Manualidades (abanicos) Paseo de Almería (Primer tramo, junto a C/ Navarro Rodrigo) Horario: de 11:00 a 13:30.

-XXXIV Feria de Alfarería ALFARALMERÍA Avda. Federico García Lorca Talleres familiares de cerámica 11:00h – 14:00h y 19:00h-20:30h Cerámica con talento (espacio inclusivo) Horario: 10:00-13:30h y 17:30-21:30h.

11:45h IV Encuentro de Gastronomía Almeriense Ponencias y degustaciones todos los días 30º Concurso de Gastronomía Almeriense: Final Plaza de las Velas Horario: de 11:45 a 14:30 h.

12:00 h Presentación del X Encuentro de Indumentaria y Folclore Tradicional Almeriense Puerta de Purchena.

12:15 h Almería Baila en Feria. Baile de Fandanguillo de Almería Colabora: Agrupaciones Folclóricas Puerta de Purchena.

12:30 h Exposición en vivo de indumentaria y bailes almerienses Puerta de Purchena.

13:00 h Feria del mediodía Ambigús: Mirador de la Rambla, Plaza Virgen del Mar, Plaza Flores, Plaza Tomatito y Plaza Pablo Cazard Actuación de Rumba KIMBAO Ambigú Marimorena-Lomigaz (Plaza Virgen del Mar).

-Animación musical en el Centro Concierto Flamenco Pop Santi Gómez y su Banda Paseo de Almería.

En el Recinto Ferial DÍA DEL NIÑO Precios reducidos en atracciones.

17:00 a 21:00 h. V Torneo de Tenis Playa. Arena Delta del Andarax.

17:00 a 22:00 h. I Open de Escalada Boulder. Sala Climbox.

18:30 h XIII Trofeo de Fútbol Juvenil J. Oncala Complejo Deportivo La Cañada.

18:30 a 00:30 h. XIII Trofeo de Fútbol Juvenil J. Oncala. Complejo Deportivo La Cañada.

19:00 a 22:00 h. II Almería Cup Masculina. CDM Tito Pedro.

19:00 a 22:00 h. IV Almería Cup Femenina. CDM Tito Pedro.

19:00 a 22:00 h. Torneo de Fútbol Base Feria 2026. CDM Los Ángeles.

20:00 a 23:15 h. Torneo Memorial J. J. Torres Ruiz . CDM Los Ángeles .

21:00 h Gala del X Encuentro de Indumentaria y Folclore Tradicional Almeriense Plaza de la Constitución.

22:00 h Orquestas en Feria Grupo los Vinilos y Orquesta Norte Caseta Municipal en Recinto Ferial.



