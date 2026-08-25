Feria de Almería 2026: gastronomía, alfarería y folclore protagonizan el martes 25

0:00 h Exhibición de Graffiti Urbano “Vive, Disfruta, Cuida Almería” Calle Castellar esquina con C/ San Francisco de Asís Horario: de 10:00 a 14:00 h.

11:00 h Jugamos en Feria – Juegos inclusivos Miniferia, Photocall, Juegos de animación, Juegos agua y tradicionales, Zona sensorial, Juegos de mesa Paseo de Almería (Primer tramo, junto a C/ Navarro Rodrigo) Horario: de 11:00 a 13:30.

11:45 h IV Encuentro de Gastronomía Almeriense Ponencias y degustaciones todos los días 30º Concurso de Gastronomía Almeriense: Preselección del Concurso Gastronómico Plaza de las Velas Horario: de 11:45 a 14:30 h.

12:00 h Inauguración XXXIV Feria de Alfarería ALFARALMERÍA Avda. Federico García Lorca.

13:00 h Feria del mediodía Ambigús: Mirador de la Rambla, Plaza Virgen del Mar, Plaza Flores, Plaza Tomatito y Plaza Pablo Cazard Actuación: Los Vinilos Ambigú Marimorena-Lomigaz (Plaza Virgen del Mar).

-Animación musical en el Centro Timba Flamenca Kemanda Paseo de Almería.

16:00 a 19:00 h. LIV Trofeo de Pesca Marítima Infantil/Juvenil. Camino del Faro.

18:00 h La Feria a tu ritmo.

19:00 h Recinto Ferial sin ruido y con luces fijas.

19:00 a 22:00 h. IV Almería Cup Femenina. CDM Tito Pedro.

19:00 a 22:00 h. Torneo de Fútbol Base Feria 2026. CDM Los Ángeles.

19:30 a 20:30 h. I Masterclass de Boxeo de Feria. Palacio de los Juegos Mediterráneos.

20:00 h Caseta Municipal Recinto Ferial Acceso con invitación (Asociaciones del Espacio Alma).

22:00 h Para personas con hipersensibilidad auditiva y visual.

-XLI Festival Internacional de Folclore “Ciudad de Almería” Grupos participantes: España (Canarias) Senegal, España (Extremadura) Taiwán, España (Almería) Plaza de la Constitución. Entrada libre hasta completar aforo.

-Orquestas en Feria Trio Cadifornia y Orquesta el Norte Caseta Municipal en Recinto Ferial.



