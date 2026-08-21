Almería supera a Córdoba y Toledo y se acerca a los 800.000 habitantes

Almería entra en el grupo de las grandes provincias, ocupando el puesto 20 entre las 50 provincias españolas por población. Por delante aparecen territorios como Girona, Tarragona, Pontevedra, Granada, Málaga o Murcia, mientras que inmediatamente después quedan las ya mencionadas Toledo y Córdoba.

La distancia con los 800.000 habitantes a día de hoy es tan solo de 11.066 personas. Cifra inferior a los residentes que la provincia ha ganado durante los últimos doce meses, aunque eso no permite anticipar una fecha concreta para alcanzar ese umbral porque los datos de la ECP son provisionales y la evolución puede cambiar.

El salto respecto a julio de 2025 es significativo, donde Almería se posicionaba con 777.370 habitantes. El incremento es del 1,49% interanual, una evolución que refuerza la tendencia ascendente de la población provincial.

La estadística actual también muestra una diferencia notable entre sexos. Contando con 403.498 hombres y 385.436 mujeres, lo que supone una ventaja masculina de 18.062 personas.

La pirámide de población ofrece uno de los datos más interesantes de la estadística. Almería tiene 118.930 menores de 15 años, frente a 133.007 personas de 65 años o más.

Encontramos, por tanto, 14.077 residentes más en el grupo de mayor edad que en el de niños y adolescentes menores de 15 años. La estructura provincial combina así crecimiento poblacional con un proceso de envejecimiento que también se observa en buena parte de España.

La diferencia se hace todavía más notoria al mirar los mayores de 80 años. En Almería viven 32.536 personas de 80 años o más.

Los grupos comprendidos entre los 45 y los 54 años reúnen 126.385 habitantes, alrededor de 16% de toda la población provincial. Los grupos de 46,47,48 y 49 superan todos los 13.000 residentes.

La fotografía que deja el INE es, por tanto, Almería gana habitantes a un ritmo elevado y está a solo 11.066 personas de los 800.000, pero al mismo tiempo presenta una estructura en la que las generaciones adultas tienen un peso muy importante y los mayores de 65 años ya superan a los menores de 15 años.

El siguiente gran hito demográfico está muy cerca, en concreto una cifra que representa apenas el 1,4% de su población actual.

La provincia parte ahora de una posición diferente a la de años anteriores: ya está entre las 20 provincias españolas con mayor población y ha superado a dos territorios que estaban por encima de ella en el último recuentro anual.