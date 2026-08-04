ARTISTAS

La actriz roquetera Cristina Kovani estrena el 25 de septiembre en Netflix 'El problema final'

Es la séptima serie televisiva en la que participa, además de cuatro largometrajes

Onda Cero Almería

Roquetas de mar |

La actriz roquetera Cristina Kovani ya suma papeles en siete series televisivas con apenas 22 años de edad

Cristina Kovani nació el 2 de diciembre de 2003 en Roquetas de mar. De padre almeriense y madre rusa.

Con 17 años se trasladó a Madrid para realizar estudios de guionizado. Sin embargo, la interpretación se cruzó en su camino. Su debut como actiz tuvo lugar en 2021 dentro de la serie de Netflix 'Si lo hubiera sabido´, después en la temporada 3 de 'La Caza, Guadiana', en la que interpretaba a Leo (TVE) y 'El silencio', su estreno en Netflix.

Filmografía

CINE:

VÍRGENES Personaje Ana - Dir. Álvaro Díaz Lorenzo 2025

MIKAELA Personaje Ivana - Dir. Daniel Calparsoro 2025

LA HABITACIÓN DE AL LADO (The room next door) - Dir. Pedro Almodóvar 2024

RAQA -Personaje Alia - Dir. Gerardo Herrero 2024

TELEVISIÓN:

EL PROBLEMA FINAL. "Vicky" - Dir Félix Viscarret. Netflix 2026

EVA & NICOLE -Atresplayer 2024

URBAN. Personaje "Mafi" Prime Video

LAS LARGAS SOMBRAS. Personaje "Mery" Dir. Clara Roquet - Disney+

EL SILENCIO. Personaje "Marta" - Netflix 2023

LA CAZA GUADIANA. Personaje "Leo" RTVE - 2023

SI LO HUBIERA SABIDO - 2021

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