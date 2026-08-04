La actriz roquetera Cristina Kovani estrena el 25 de septiembre en Netflix 'El problema final'

La actriz roquetera Cristina Kovani ya suma papeles en siete series televisivas con apenas 22 años de edad
Cristina Kovani nació el 2 de diciembre de 2003 en Roquetas de mar. De padre almeriense y madre rusa.
Con 17 años se trasladó a Madrid para realizar estudios de guionizado. Sin embargo, la interpretación se cruzó en su camino. Su debut como actiz tuvo lugar en 2021 dentro de la serie de Netflix 'Si lo hubiera sabido´, después en la temporada 3 de 'La Caza, Guadiana', en la que interpretaba a Leo (TVE) y 'El silencio', su estreno en Netflix.
Filmografía
CINE:
VÍRGENES Personaje Ana - Dir. Álvaro Díaz Lorenzo 2025
MIKAELA Personaje Ivana - Dir. Daniel Calparsoro 2025
LA HABITACIÓN DE AL LADO (The room next door) - Dir. Pedro Almodóvar 2024
RAQA -Personaje Alia - Dir. Gerardo Herrero 2024
TELEVISIÓN:
EL PROBLEMA FINAL. "Vicky" - Dir Félix Viscarret. Netflix 2026
EVA & NICOLE -Atresplayer 2024
URBAN. Personaje "Mafi" Prime Video
LAS LARGAS SOMBRAS. Personaje "Mery" Dir. Clara Roquet - Disney+
EL SILENCIO. Personaje "Marta" - Netflix 2023
LA CAZA GUADIANA. Personaje "Leo" RTVE - 2023
SI LO HUBIERA SABIDO - 2021