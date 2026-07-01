Detenido en Almería un fugitivo acusado de asesinar a un hombre a tiros en Francia

La Policía Nacional ha detenido en Almería a un hombre reclamado por las autoridades francesas como presunto autor de un homicidio con arma de fuego cometido el pasado 14 de junio en la localidad de Montbéliard, en Francia. El arresto se produjo apenas tres días después del crimen, cuando el sospechoso trataba de continuar su fuga con destino final a Marruecos.

La investigación fue posible gracias a la rápida colaboración entre las fuerzas policiales de España y Francia, que permitió reconstruir el itinerario del fugitivo y localizarlo antes de que abandonara el espacio Schengen.

Según la investigación, el crimen se produjo en plena vía pública y estaría relacionado con un ajuste de cuentas vinculado al tráfico de drogas. Durante el registro de una vivienda, los investigadores franceses localizaron unos guantes de látex azules que, presuntamente, habrían sido utilizados durante la comisión del homicidio, una prueba considerada clave para avanzar en las pesquisas.

Tras los hechos, el sospechoso inició un plan de fuga para abandonar Europa y refugiarse en Marruecos. Las investigaciones permitieron determinar que se dirigía hacia la provincia de Almería, desde donde pretendía embarcar en un puerto con destino al norte de África.

Ante la posibilidad de que el fugitivo pudiera ir armado y teniendo en cuenta que se enfrenta a una pena de hasta 30 años de prisión en Francia, la Policía Nacional desplegó un dispositivo de vigilancia en la estación intermodal de Almería. Los agentes lograron detenerlo cuando bajaba del autobús en el que viajaba y se disponía a continuar su trayecto hacia la costa.

La Policía Nacional ha destacado la importancia de la cooperación internacional y del intercambio de información entre cuerpos policiales para localizar y detener a delincuentes que intentan escapar de la acción de la justicia cruzando fronteras.