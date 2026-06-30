Rubi ya es historia en el Almería

La etapa de Joan Francesc Ferrer Sicilia 'Rubi' al frente de la UD Almería ha llegado a su fin. El club rojiblanco ha decidido cerrar la vinculación con el técnico catalán, poniendo punto final a una relación que, repartida en dos etapas, se ha prolongado durante cinco temporadas y ha dejado algunos de los capítulos más destacados de la historia reciente de la entidad. En el comunicado, la entidad indálica no ha aclarado si su contrato llegaba a su fin o si ambas partes han alcanzado un acuerdo de rescisión del último año que, a priori, le restaba por cumplir.

Rubi aterrizó por primera vez en el banquillo almeriense en el tramo decisivo de la temporada 2020-2021, con la misión de afrontar las últimas jornadas del campeonato y dirigir al equipo en la fase de ascenso. Un curso después alcanzó el mayor éxito deportivo de su primera etapa al conquistar el título de Segunda División y devolver al Almería a la élite del fútbol español por la vía del ascenso directo, logrando además el primer campeonato liguero de la historia del club. En la temporada siguiente consiguió mantener al conjunto rojiblanco en Primera División, cumpliendo el objetivo de la permanencia. Tras certificarla en la última jornada del campeonato, el entrenador anunció su marcha, dando por concluido un primer ciclo que parecía definitivo.

Sin embargo, el descenso del equipo en la campaña 2023-2024 propició el regreso de Rubi al banquillo con el reto de devolver al Almería a la máxima categoría. Durante esta segunda etapa logró clasificar al equipo para el play-off de ascenso en dos temporadas consecutivas, aunque el premio final terminó escapándose en ambas ocasiones. En la temporada 2024-2025 el conjunto almeriense quedó eliminado en las semifinales frente al Real Oviedo, mientras que esta campaña el Almería alcanzó la final por el ascenso ante el Málaga, donde rozó el regreso a Primera División, aunque finalmente no pudo culminar el objetivo.

Con la salida de Rubi se cierra una etapa en la que el técnico se ha convertido en el entrenador con más partidos dirigidos en la historia de la UD Almería. Su legado queda marcado por un ascenso, un título de Segunda División, una permanencia en Primera y dos intentos consecutivos por devolver al equipo a la máxima categoría, consolidándose como una de las figuras más importantes en la trayectoria reciente del club. No obstante, la relación, especialmente con la afición, ha ido desgastándose poco a poco hasta abrir una brecha insalvable, una situación de la que el club era plenamente consciente.